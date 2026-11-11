В сеть попали изображения макетов двух будущих смартфонов Apple

Дизайн iPhone 18 и iPhone Air 2 раскрыли задолго до выхода

В интернете появились фотографии макетов iPhone 18 и iPhone Air 2, демонстрирующие предполагаемое расположение камер на задних панелях смартфонов. Судя по опубликованным материалам, модели изготовлены из алюминия методом механической обработки на станках с ЧПУ.

Макет iPhone 18 указывает на сохранение компоновки, знакомой по iPhone 17: две камеры расположены вертикально внутри вытянутого овального блока. Таким образом, если утечка достоверна, внешнее оформление основной камеры базовой модели практически не изменится.

Гораздо заметнее предполагаемые нововведения у iPhone Air 2. На макете виден выступающий модуль с двумя отверстиями для камер вместо одного, как у нынешнего iPhone Air. Рядом предусмотрено отдельное круглое отверстие, вероятно, для светодиодной вспышки.

Ранее источники в цепочке поставок сообщали, что Apple пересматривает конструкцию iPhone Air 2, делая корпус более изящным и устраняя недостатки первого поколения.