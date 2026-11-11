Долгоиграющий смартфон с аккумулятором на 12 000 мА·ч уже в декабре выпустит Oppo

Компания Oppo готовит к выпуску смартфон A7 Ultra, который, по предварительным данным, представят примерно в декабре 2026 года. Главной особенностью новинки станет аккумулятор рекордной для массовых устройств ёмкости — около 12 000 мА·ч. Информацией поделился известный китайский инсайдер Digital Chat Station, опубликовавший сообщение в социальной сети Weibo.

Помимо батареи, источник намекнул на оформление задней панели. Аппарат может получить крупный блок камер. Подробности о количестве сенсоров, их разрешении и возможностях съёмки пока не раскрываются.

Источник изображения: Изображение сгенерировано в Midjourney

Если сведения подтвердятся, Oppo A7 Ultra станет одним из наиболее интересных смартфонов с точки зрения автономности.

Ранее тот же инсайдер сообщал, что китайские производители уже планируют выпуск устройств с аккумуляторами на 12 000 мА·ч, а также рассматривают более ёмкие решения на 13 000–14 000 мА·ч.