Компактный смартфон с рекордным аккумулятором на 8000 мА•ч и топовой камерой на подходе
Китайский производитель разрабатывает аппарат с экраном диагональю 6,39 дюйма
Известный китайский инсайдер Digital Chat Station раскрыл характеристики перспективного смартфона, который находится на ранней стадии разработки.
Устройство получит плоский дисплей диагональю 6,39 дюйма и однокристальную систему Snapdragon. Особое внимание уделено автономности: по дополнительным сведениям источника, ёмкость аккумулятора составит не менее 8000 мА·ч. Источник добавил, что для своего сегмента это будет рекорд.
Фотографические возможности новинки также обещают быть заметными. Основная камера будет построена на 200-мегапиксельном сенсоре увеличенного размера. Всего на задней панели предусмотрят три камеры, одна из которых получит перископический телеобъектив для съёмки удалённых объектов с оптическим увеличением.
Название устройства, производитель и сроки его выхода не раскрываются.