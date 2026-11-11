Компактный смартфон с рекордным аккумулятором на 8000 мА•ч и топовой камерой на подходе

Известный китайский инсайдер Digital Chat Station раскрыл характеристики перспективного смартфона, который находится на ранней стадии разработки.

Устройство получит плоский дисплей диагональю 6,39 дюйма и однокристальную систему Snapdragon. Особое внимание уделено автономности: по дополнительным сведениям источника, ёмкость аккумулятора составит не менее 8000 мА·ч. Источник добавил, что для своего сегмента это будет рекорд.

Источник изображения: Изображение сгенерировано в Midjourney

Фотографические возможности новинки также обещают быть заметными. Основная камера будет построена на 200-мегапиксельном сенсоре увеличенного размера. Всего на задней панели предусмотрят три камеры, одна из которых получит перископический телеобъектив для съёмки удалённых объектов с оптическим увеличением.

Название устройства, производитель и сроки его выхода не раскрываются.