Компактный смартфон с рекордным аккумулятором на 8000 мА•ч и топовой камерой на подходе

Китайский производитель разрабатывает аппарат с экраном диагональю 6,39 дюйма

Известный китайский инсайдер Digital Chat Station раскрыл характеристики перспективного смартфона, который находится на ранней стадии разработки.

Устройство получит плоский дисплей диагональю 6,39 дюйма и однокристальную систему Snapdragon. Особое внимание уделено автономности: по дополнительным сведениям источника, ёмкость аккумулятора составит не менее 8000 мА·ч. Источник добавил, что для своего сегмента это будет рекорд.

Компактный смартфон с рекордным аккумулятором на 8000 мА•ч и топовой камерой на подходе
Источник изображения: Изображение сгенерировано в Midjourney

Фотографические возможности новинки также обещают быть заметными. Основная камера будет построена на 200-мегапиксельном сенсоре увеличенного размера. Всего на задней панели предусмотрят три камеры, одна из которых получит перископический телеобъектив для съёмки удалённых объектов с оптическим увеличением. 

 Название устройства, производитель и сроки его выхода не раскрываются. 

Мобильные телефоныИсточники:weibo

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