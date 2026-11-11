Сбер выпустил умные лампы, которые работают без интернета

Сбер представил новую линейку умных ламп с поддержкой протокола Matter over Wi-Fi. Устройства позволяют объединять освещение с техникой других производителей и управлять им без подключения к интернету.

Лампы можно подключать к системе умного дома через Matter-контроллер, например колонки «СберБум 2.0» и SberBoom Home. Одно устройство поддерживает одновременное соединение с несколькими контроллерами. Также предусмотрено подключение напрямую к домашней сети Wi-Fi без дополнительного оборудования.

При отсутствии интернета сохраняется возможность голосового управления через совместимую колонку: можно включать и выключать свет, регулировать яркость и менять цвет. Продолжают работать и локальные сценарии автоматизации, в том числе включение по расписанию или сигналу датчика движения.

Индекс цветопередачи новых моделей составляет Ra 90. Производитель также заявляет об отсутствии мерцания даже при снижении яркости до 1%. Предусмотрены адаптивная настройка освещения с учётом времени суток и режим рассвета, при котором яркость постепенно увеличивается к заданному часу.

В линейку вошли три модели: A60 и A70 с цоколем E27, а также C37 с цоколем E14. Стоимость A60 и C37 составляет 900 рублей, A70 — 1000 рублей.