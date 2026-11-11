Новый смартфон Samsung получит экран, который может менять соотношение сторон от 16:9 до 21:9

Samsung разрабатывает телефон с дисплеем, который может расширяться от соотношения сторон 16:9 до 21:9, о чем рассказал инсайдер Ice Universe.

Некоторые предпочитают более широкий экран, другие — более высокий. Такой дизайн позволит учесть оба варианта, давая пользователям возможность регулировать пропорции в зависимости от выполняемой задачи. Если Samsung удастся реализовать это, решение может стать очень привлекательным. Ice Universe

Инсайдер добавил, что главная проблема — это емкость аккумулятора. Механизм выдвижения займет значительное количество внутреннего пространства, оставив меньше места для батареи.