Samsung троллит Apple и высмеивает новый iPhone, показав, как «убрать» чёрные полосы с экрана

В Сети появился рекламный ролик Samsung, в котором рука срывает чёрную вертикальную полоску с края раскрытого Galaxy Z Fold. После этого на дисплее без каких-либо ограничений продолжается воспроизведение видео. Ice Universe добавил, что Samsung направляет большую часть бюджета на исследования и разработки на поиск недостатков iPhone Duo, а оставшуюся — на использование старых сенсоров камер.

Чёрная полоска в ролике — явный укол в адрес проблем iPhone Duo. На его внутреннем 7,6-дюймовом дисплее некоторые приложения запускаются в уменьшенном «телефонном» окне, оставляя сбоку широкое черное поле. Такой механизм призван сохранить совместимость со старым программным обеспечением.

Samsung использует эту особенность для продвижения Galaxy Z Fold, подчёркивая возможность воспроизводить контент на всей площади внутреннего дисплея. Это не первая подобная кампания: ранее подразделение компании в Канаде размещало рекламу с намёками на трещины в районе складки экрана iPhone Duo.