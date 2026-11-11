Компания подтвердила характеристики камер перед презентацией смартфонов, которая состоится 16 ноября

Четыре камеры по 50 Мп, включая перископический модуль, и Live Photos. Базовый Oppo Reno 17 рассекречен до анонса ⁠ 1

Oppo официально раскрыла конфигурацию камер базовой модели Reno 17, премьера которой вместе с Reno 17 Pro состоится 16 ноября в Китае.

Смартфон получит сразу четыре камеры разрешением 50 Мп каждая. Производитель позиционирует новинку как устройство, ориентированное на съёмку Live Photos, позволяющую сохранять короткие динамические фотографии с передачей атмосферы момента.

Основная камера получила 50-мегапиксельный сенсор, компанию которому составляют 50-мегапиксельный перископический модуль с телеобъективом и 50-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль. Четвёртая камера с таким же разрешением предназначена для селфи и также оснащена сверхширокоугольной оптикой. Таким образом, Oppo отказалась от 200-мегапиксельной основной камеры, которая использовалась в китайских версиях Reno 16 и Reno 16 Pro.

Отдельное внимание компания уделила возможностям Live Photos. Заявлены естественная цветопередача, съёмка на разных фокусных расстояниях и шестисекундные Live Photos с разрешением 4K. Также предусмотрена специальная цветовая палитра, позволяющая одним движением изменить оформление снимка.