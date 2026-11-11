Четыре камеры по 50 Мп, включая перископический модуль, и Live Photos. Базовый Oppo Reno 17 рассекречен до анонса
Компания подтвердила характеристики камер перед презентацией смартфонов, которая состоится 16 ноября
Oppo официально раскрыла конфигурацию камер базовой модели Reno 17, премьера которой вместе с Reno 17 Pro состоится 16 ноября в Китае.
Смартфон получит сразу четыре камеры разрешением 50 Мп каждая. Производитель позиционирует новинку как устройство, ориентированное на съёмку Live Photos, позволяющую сохранять короткие динамические фотографии с передачей атмосферы момента.
Основная камера получила 50-мегапиксельный сенсор, компанию которому составляют 50-мегапиксельный перископический модуль с телеобъективом и 50-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль. Четвёртая камера с таким же разрешением предназначена для селфи и также оснащена сверхширокоугольной оптикой. Таким образом, Oppo отказалась от 200-мегапиксельной основной камеры, которая использовалась в китайских версиях Reno 16 и Reno 16 Pro.
Отдельное внимание компания уделила возможностям Live Photos. Заявлены естественная цветопередача, съёмка на разных фокусных расстояниях и шестисекундные Live Photos с разрешением 4K. Также предусмотрена специальная цветовая палитра, позволяющая одним движением изменить оформление снимка.