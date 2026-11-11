Представлен умный торшер Xiaomi мощностью всего 21 Вт с RGB-подсветкой, 18 эффектами и управлением через HyperOS

11 ноября 2026 года Xiaomi запустила краудфандинговую кампанию по сбору средств на выпуск умного торшера Mijia Floor Lamp (MJLD01YL). Обычная цена устройства составляет 999 юаней (около 149 долларов), но на этапе сбора средств его предлагают за 719 юаней (примерно 107 долларов). Конструкция выполнена в минималистичном стиле: высокая тонкая стойка и устойчивое основание позволяют разместить торшер в гостиной, спальне или рядом с телевизором.

Источник изображения: gizmochina // Xiaomi

Главная особенность новинки — две независимые системы освещения. Первая использует RGB-светодиоды с поддержкой 16 млн цветов, вторая построена на эффективных WRGB-светодиодах и предназначена для более практичного освещения. Их можно включать отдельно или одновременно. Всего предусмотрено 18 световых эффектов: 10 статических, включая режимы заката, медитации, чтения и ночника, а также восемь динамических, среди которых имитация северного сияния и плавная смена цветов. Яркость регулируется от 1% до 100%, цветовая температура — от 1800 до 6500 К.

Источник изображения: gizmochina // Xiaomi

Управлять торшером можно с помощью сенсорного кольца на головке светильника или через приложение Mi Home. Поддерживаются расписания, автоматизация сценариев и голосовые команды XiaoAI. Устройство также интегрировано в экосистему HyperOS и оснащено модулем Wi-Fi 2,4 ГГц. Номинальная мощность составляет 21 Вт.