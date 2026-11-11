Новый бренд смартфонов Huawei — OSTA/Starlight — запустят уже 20 ноября

В сети появились свидетельства подготовки Huawei к запуску нового суббренда OSTA, известного в Китае под названием Xingmang (Starlight).

Инсайдер UniverseIce продемонстрировал профиль бренда в социальной сети Weibo, включая логотип и подтверждённый официальный аккаунт, посвящённый смартфонам OSTA. Презентация нового направления Huawei ожидается 20 ноября 2026 года, одновременно с анонсом первых устройств — OSTA O1 и O1 Pro.

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По предварительным сведениям, OSTA станет самостоятельным направлением внутри экосистемы Huawei и не ограничится выпуском смартфонов. В перспективе под этой маркой планируют предлагать планшеты, умные часы, процессоры и другие электронные устройства. При этом бренд будет ориентирован на премиальный сегмент и получит модели с флагманскими характеристиками, включая фирменные однокристальные системы Kirin девятой серии.

По своей предполагаемой роли новый бренд напоминает Honor периода его принадлежности Huawei: он должен расширить присутствие компании в разных ценовых категориях и привлечь дополнительную аудиторию. Официальные характеристики первых смартфонов и подробная стратегия развития OSTA пока не раскрыты.