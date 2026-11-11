Коллекторов не раскроют: банки РФ отказались от предложений МТС и «Мегафона» по маркировке звонков клиентам

Операторы утверждают, что до 85% вызовов банков связаны с взысканием долгов, а борьба с мошенничеством занимает менее 0,3% телефонных обращений

Банки не приняли предложения МТС и «Мегафона» по организации маркировки исходящих вызовов, не имеющих специальной отметки. Об этом говорится в совместном заявлении операторов, которым МТС поделилась с ТАСС. Ранее введение блокировки таких звонков для банков отложили до 13 ноября. Стороны обсуждали проблему на встречах с участием регуляторов, однако прийти к соглашению пока не удалось.

По утверждению операторов, представители банков сообщили, что около 85% исходящих вызовов клиентам связаны со взысканием задолженности по кредитам. В отдельных случаях люди получают по 5–10 звонков в день от коллекторов. Банки опасаются, что открытая маркировка таких вызовов может снизить вероятность дозвона и увеличить расходы на коммуникацию с должниками. МТС и «Мегафон» признают эти опасения, но напоминают, что законодательство обязывает операторов указывать не только категорию звонящего, но и цель обращения.

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Операторы заявили о готовности предложить комплексное решение, которое позволит избежать прямой зависимости расходов от количества вызовов. Кроме того, они считают преувеличенными опасения по поводу ущерба для борьбы с мошенничеством. По их данным, финансовый сектор оценивает годовой объём соответствующих телефонных обращений менее чем в 0,3% от общего количества звонков клиентам.