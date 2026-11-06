Создатели Nothing Phone тизерят совершенно новый продукт

Он создан для работы с ИИ

Генеральный директор Nothing Карл Пей подтвердил, что совершенно новый продукт Nothing, разработанный специально для работы с ИИ, дебютирует в следующем месяце.

Хотя компания Nothing пока не раскрыла, что именно представляет собой продукт, Пей дал несколько подсказок. Новинка не будет иметь экрана. Пей также подтвердил, что продукт точно не является приложением. В статье есть тизерное изображение, но оно лишь мельком показывает устройство со скругленными углами.

Создатели Nothing Phone тизерят совершенно новый продукт
Источник изображения: getpeid

Дополнительные подробности об устройстве пока не сообщались. Однако Пей отмечает, что оно будет обладать «индивидуальностью и вниманием к деталям», характерными для продукции Nothing. Он также пояснил, что компания находится в отличном положении для его разработки, поскольку проектирует как аппаратное, так и программное обеспечение под одной крышей.

В статье также обсуждается, как ожидается эволюция искусственного интеллекта в нечто, что будет работать на нас, продолжая при этом служить инструментом повышения производительности. Кроме того, предполагается, что новые технологии, как правило, завоевывают расположение людей на рабочем месте, прежде чем проникнуть в дома.

Искусственный интеллектNothingИсточники:gsmarena

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