Флагман флота SpaceX: рекордсмен Falcon 9 с 37 полётами выставлен на Max Power ⁠ 3

SpaceX выставила самый известный ускоритель Falcon 9 на выставке Max Power в Космическом центре Кеннеди во Флориде.

Специалист по космическим запускам из NASASpaceflight поделился фотографиями бустера с места проведения выставки и рассказал о предстоящей возможности увидеть ускоритель вживую.

Бустер B1067, на счету которого уже 37 полётов, установил рекорд по количеству повторных запусков среди ускорителей компании. Теперь его можно увидеть в качестве статического экспоната на аэрокосмическом мероприятии.

Max Power проходит 7–8 ноября 2026 года и приурочено к 250-летию США. Программа включает выставку авиационной и космической техники, демонстрацию технологий будущего и воздушные выступления пилотажной группы Thunderbirds.