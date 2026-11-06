Британская финтех-компания Revolut сократила затраты на ИИ-кодинг в 10 раз, отказавшись от Claude

Время написания кода сократилось на 60%, а срок выполнения задач — на 70%

Revolut примерно за год снизила расходы на обработку запросов ИИ для программирования на 90%. Вместо преимущественного использования коммерческих сервисов Anthropic Claude Code и OpenAI Codex компания сделала основными собственные модели GLM, запущенные на её инфраструктуре. Об этом рассказал руководитель направления эксплуатации и инфраструктуры Revolut Дэвид Абитболь на конференции AI Engineer в Нью-Йорке.

По словам Абитболя, после внедрения ИИ-инструментов примерно для 2000 инженеров время написания кода сократилось на 60%, а срок выполнения задач — на 70%. Сначала компания использовала Gemini, а в начале 2026 года начала экспериментировать с Claude Code. Однако жёсткие ограничения на расход токенов мешали инженерам применять ИИ для повседневных задач. Развёртывание GLM-5.1 обходилось примерно в $0,30 за миллион входных и выходных токенов — примерно в десять раз дешевле коммерческих альтернатив. Позже Revolut перешла на GLM-5.3.

Британская финтех-компания Revolut сократила затраты на ИИ-кодинг в 10 раз, отказавшись от Claude
Источник изображения: сгенерировано Muse

Снижение стоимости изменило не только бюджет, но и практику работы. Инженеры перестали экономить запросы и стали чаще поручать моделям отладку программ, разбор задач в Jira и работу с документацией в Confluence. По оценке Абитболя, именно автоматизация этих операций дала значительную часть выигрыша во времени: узким местом разработки оказывалось не столько написание кода, сколько сопутствующие задачи.

Для запуска GLM-5.3 компания использует 56 ускорителей Nvidia B200. Однако производительность удалось повысить не только за счёт вычислительных мощностей. Revolut настроила параметры модели, применила квантование NVFP4 и разделила обработку входного контекста и генерацию ответа между разными этапами инфраструктуры. Компания также ограничила рабочий контекст примерно 256 000 токенов: по словам Абитболя, поддержка окна в миллион токенов не означает, что оно действительно необходимо разработчикам. После оптимизации система выдаёт первый токен менее чем за три секунды и генерирует около 200 токенов в секунду.

GLM-5.3 не заменила все остальные модели. Она работает только с текстом и поэтому не подходит для задач, требующих анализа изображений интерфейсов. Для таких запросов маршрутизатор Revolut направляет обращения к Gemini или GPT, оставляя GLM основной моделью для генерации кода. Абитболь также признал, что использование китайских моделей может вызывать вопросы о конфиденциальности и безопасности, но считает основным риском обращение к ним через API, работающие в Китае. При локальном развёртывании или использовании региональных облачных ресурсов, по его оценке, таких опасений значительно меньше.

Искусственный интеллектНейросетиРазработка ПОИИ-агентыИсточники:The Register

Не пропускайте наши новостиДобавьте сайт в предпочитаемые источники, чтобы видеть нас чащеДобавить в Google

Предыдущая публикация: Samsung Galaxy S27 перед выходом прошёл сертификациюСледующая публикация: Создатели Nothing Phone тизерят совершенно новый продукт
Главное
Все новости
Это первый настольный компьютер Huawei без Windows. Huawei HM650 получил HarmonyOS, Kirin X90 и до 24 ГБ оперативной памяти20 минут назад1Это первый настольный компьютер Huawei без Windows. Huawei HM650 получил HarmonyOS, Kirin X90 и до 24 ГБ оперативной памяти Продажи в Китае стартуют 1 декабря
28 минут назадCATL и BYD набирают обороты. Китайские производители захватили более половины зарубежного рынка аккумуляторов для электромобилей
33 минуты назадСолнце вышло из спячки: Землю ждёт неделя магнитных бурь
38 минут назад3Huawei разрешит устанавливать на компьютеры с HarmonyOS программы из сторонних источников уже в этом году
44 минуты назад1Компактный смартфон с экраном 6,32 дюйма, аккумулятором 8000 мА•ч и камерами 200, 50 и 50 Мп. Опубликовано первое фото Oppo Reno 17 Pro
09:001Гигантский «внешний аккумулятор» на базе Tesla Megapack запущен в Австралии
09:001 Неубиваемый Honor X8e начали продавать в России: 7700 мА·ч, IP69K, 108 Мп, усиленный корпус и 256 ГБ флеш-памяти за 28 тыс. рублей
08:573Oracle отказалась от сделки с Tencent на $7 млрд по аренде ИИ-ускорителей после давления властей США
08:53Valve изменила правила проверки игр в Steam на фоне наплыва ИИ-проектов
08:492SpaceX готовится впервые поймать Starship башней Mechazilla — запуск назначен на 13 ноября
Флагман флота SpaceX: рекордсмен Falcon 9 с 37 полётами выставлен на Max Power08:413Флагман флота SpaceX: рекордсмен Falcon 9 с 37 полётами выставлен на Max Power Ракета B1067 стала одним из экспонатов аэрокосмического мероприятия Max Power, посвящённого 250-летию независимости США
Создатели Nothing Phone тизерят совершенно новый продукт08:30Создатели Nothing Phone тизерят совершенно новый продукт Он создан для работы с ИИ
08:213Samsung Galaxy S27 перед выходом прошёл сертификацию
08:1810В России стремительно растут мощности ЦОД
08:141Anthropic работает над системой подтверждения подлинности моделей искусственного интеллекта
Материю охладили до рекордных 9,7 пикокельвина на орбите. Это самый холодный конденсат Бозе — Эйнштейна в истории08:103Материю охладили до рекордных 9,7 пикокельвина на орбите. Это самый холодный конденсат Бозе — Эйнштейна в истории Эксперимент провели на станции «Тяньгун»
08:092Nvidia поставит китайским компаниям лишь 1% заказанных видеокарт RTX Pro 5500 на $70 млрд
08:051На МКС установили новые солнечные панели: мощность энергосистемы резко выросла
08:01ChatGPT теперь обрабатывает 20% поискового трафика Google: 1,2 млрд активных пользователей за два месяца
07:591Представлен ракетный двигатель нового поколения Northstar
Представлена сверхтяжёлая версия ракеты New Glenn высотой 122 м и третья ступень07:56Представлена сверхтяжёлая версия ракеты New Glenn высотой 122 м и третья ступень Третья ступень сможет отправлять спутники прямо на геостационарную орбиту
07:531Тяжелая ракета Blue Origin New Glenn не вернётся к полётам в 2026 году
07:493Американские избиратели отклонили десятки проектов центров обработки данных, ориентированных на искусственный интеллект
07:49Samsung загрузила ноябрьское обновление One UI 9 для Galaxy A37 на сервер
07:421Автомобильный держатель и настольная подставка. Представлена магнитная зарядка Portronics Zyron
Honor показала смартфоны 700, 700 Pro и 700S с дополнительным экраном и очень тонкой рамкой07:386Honor показала смартфоны 700, 700 Pro и 700S с дополнительным экраном и очень тонкой рамкой В Китае уже открыли предзаказы, но цены и пока не объявлены
07:334Samsung выпустила свежее обновление One UI 9 для Galaxy S25
05 ноя 23:132Samsung выпустила One UI 9.0 для самого доступного смартфона серии Galaxy A — Galaxy A06 5G
05 ноя 23:0631Российская замена Boeing 737 и Airbus A320: второй серийный МС-21 почти готов подняться в небо, этот авиалайнер предназначен для «Аэрофлота»
05 ноя 22:5414В России начали продавать кроссовер Changan Uni-Z: 147 л.с. и 3,25 млн рублей
05 ноя 22:397Чтобы поиграть в игру о распаковке GeForce 8800 GTX нужна RTX 4070 или лучше RTX 5080. Вышла игра GeForce 8800 GTX - 20 Years of a Legend
05 ноя 22:35300 маленьких магнитов и 12 больших: Thea Energy испытывает необычный термоядерный реактор