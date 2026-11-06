Lada Vesta получила новый флагманский двигатель — 132 л. с.

С таким мотором Vesta разгоняется до 100 км/ч за 10 секунд

АвтоВАЗ обновил семейство Lada Vesta: теперь седаны и универсалы (в том числе и кросс-версии) оснащаются в очередной раз модернизированным мотором объемом 1,8 литра. Мощность ДВС составляет 132 л. с., крутящий момент — 175 Н·м.

С новым двигателем Vesta разгоняется до 100 км/ч за 10 секунд, развивает максимальную скорость 192 км/ч и расходует в среднем 7,4 л топлива на 100 км. Производитель также отмечает, что увеличенный крутящий момент во всём диапазоне оборотов должен сделать автомобиль более отзывчивым при повседневной езде.

Двигатель доступен с двумя трансмиссиями: шестиступенчатой механической коробкой передач и вариатором. Такие версии предлагаются начиная с комплектаций «Практик» и «Драйв». Цены на автомобили с «механикой» стартуют от 1,845 млн рублей, доплата за вариатор составляет 45 тыс. рублей.

Кросс-версии получили систему выбора режимов движения. Водитель может переключаться между настройками для грунта, песка, снега и спортивной езды. Система корректирует работу двигателя, противобуксовочной системы и стабилизации. Подобная система когда-то была на Lada XRay.

Ещё одно обновление касается оснащения: начиная с комплектации «Техно» появились контроль давления в шинах и атмосферная подсветка панели приборов и дверей с мягким лунным оттенком. Обновлённые автомобили уже отгружаются официальным дилерам.