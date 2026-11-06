Уничтоженный взрывами завод Panasonic ставит под угрозу стабильные поставки серверов

По оценке TrendForce, инцидент может затронуть около 4% мирового предложения высококачественных CCL-материалов

На заводе Panasonic по производству многослойных материалов для печатных плат в посёлке Хукоу уезда Синьчжу на Тайване произошёл пожар с последующими взрывами. Пожар затронул первый, второй и третий этажи, а площадь сгоревшей территории составила около трети площади завода, превысив 10 000 квадратных метров. Ударная волна от взрыва выбила окна во многих жилых домах и повредила лифты.

В результате происшествия погибли два человека, ещё пятеро получили ранения. По предварительной версии местной пожарной службы, причиной могла стать утечка органических растворителей, включая метилэтилкетон, на четвёртом этаже предприятия.

Уничтоженный взрывами завод Panasonic ставит под угрозу стабильные поставки серверов
Источник изображения: sohu

Завод является важной производственной площадкой Panasonic по выпуску высококачественных материалов с медным покрытием серии MEGTRON, включая M6, M7 и M8. Они используются при изготовлении печатных плат для серверов искусственного интеллекта и высокоскоростного сетевого оборудования.

По оценке TrendForce, авария может затронуть около 4% мирового предложения высококачественных CCL-материалов. Из-за требований к чистоте производства и точности оборудования восстановление линий, повторная установка техники и сертификация продукции заказчиками могут занять несколько месяцев.

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Источник изображения: udn.com

Происшествие произошло на фоне стремительного роста спроса на инфраструктуру искусственного интеллекта. Nvidia и крупнейшие американские облачные провайдеры активно закупают серверное оборудование, а сроки поставок высокопроизводительных материалов для печатных плат уже остаются напряжёнными.

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Источник изображения: udn.com

Остановка предприятия Panasonic может дополнительно усилить дефицит материалов с низкими потерями и заставить производителей серверов ускорить сертификацию продукции альтернативных поставщиков, в том числе тайваньских компаний.

Сети и серверыPanasonicИсточники:sohu.commydrivers

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