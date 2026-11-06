В России создают роботов-сварщиков, дворников и строителей

Они смогут взять на себя тяжелые операции

В России создают роботов, способных выполнять физически сложные и потенциально опасные задачи в строительстве, промышленности и жилищно-коммунальном хозяйстве.

Об этом РИА Новости рассказал глава «Корпорации Робототехники» Александр Алексеев. По его словам, разработчики работают не только над автоматизацией отдельных операций, но и над комплексными системами, рассчитанными на эксплуатацию в реальных городских условиях.

Источник изображения: Изображение сгенерировано в Midjourney

Одно из перспективных направлений — беспилотная коммунальная техника. В частности, уже появилась всесезонная роботизированная платформа, способная подметать улицы, проводить вакуумную уборку, собирать мусор и опавшую листву. Другие автономные машины смогут патрулировать территории, доставлять грузы, буксировать транспорт и работать в качестве мобильных заправочных станций. Отдельные комплексы предназначены для диагностики трубопроводов и тепловых сетей: они смогут обследовать внутренние поверхности коммуникаций, обнаруживать повреждения и износ.

В строительстве роботов предполагается задействовать для кладки кирпича и блоков, нанесения строительных смесей, заливки и выравнивания бетона, отделочных и малярных работ. Ещё одна область применения — мобильные сварочные комплексы, особенно на объектах, где сложно доставлять крупные детали к стационарному оборудованию.