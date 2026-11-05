В России создают комплекс для новых спутников «Экспресс»

Предприятие «Решетнёв», входящее в госкорпорацию «Роскосмос», разрабатывает автоматизированный испытательный комплекс для наземной проверки семи новых спутников серии «Экспресс».

Оборудование станет частью рабочих мест, на которых проводят комплексные электрические испытания космических аппаратов. С его помощью специалисты смогут проверять работу спутников связи и вещания перед отправкой на орбиту.

Испытания будут проходить в нескольких условиях: непосредственно на рабочих местах комплексной электрической проверки, в технологических установках с имитацией вакуума и критических температур, а также в безэховой камере при включении целевой аппаратуры. Это позволит оценить работоспособность бортовых систем и полезной нагрузки в условиях, приближенных к космическим.

На данный момент проектирование комплекса завершено. Теперь специалистам предстоит изготовить и скомплектовать его составные части, собрать оборудование и проверить его работоспособность. Новый АИК должен повысить эффективность испытаний и качество подготовки спутников к эксплуатации на орбите.