Доставку товаров и готовой еды в Ташкенте доверят роботам

Роботы-курьеры могут выйти на улицы столицы Узбекистана до конца 2026 году

«Яндекс» планирует запустить роботизированную доставку в Ташкенте до конца 2026 года. Об этом сообщил глава Yandex Uzbekistan Иззат Шукуров.

По его словам, роботы-курьеры сейчас проходят необходимые испытания, после завершения которых их подключат к сервису экспресс-доставки. Они будут привозить клиентам продукты, готовую еду и различные повседневные товары.

Источник изображения: Изображение сгенерировано в Midjourney

Компания намерена использовать технологию для автоматизации последнего этапа доставки заказов. При этом точные сроки запуска и районы, в которых сначала появятся роботы, пока не раскрываются. Проект станет частью расширения присутствия «Яндекса» на рынке Узбекистана, где сервисы компании уже работают в нескольких направлениях.

Флот роботов-доставщиков «Яндекса» насчитывает более 1500 единиц. Сейчас они развозят заказы из более чем 170 дарксторов «Яндекс Лавки».