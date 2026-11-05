Новый премиум-Monjaro выходит 12 ноября: Geely Monjaro L Plus получил гибридную систему на 313 л.с., 6 экранов, пневмоподвеску и полноуправляемое шасси

Есть версия и с обычным 2,0-литровым мотором, она чуть менее мощная

Geely объявила о том, что предпродажи нового кроссовера Monjaro L Plus в Китае стартуют 12 ноября. Новинка преподносится как премиум-версия Monjaro, хорошо известного в России: автомобиль стал длиннее, но сохранил пятиместную компоновку.

Габариты — 4955 х 1960 х 1769 мм, колёсная база — 2900 мм. По сравнению с нынешним Monjaro кроссовер стал длиннее на 160 мм, шире на 65 мм и выше на 80 мм, а расстояние между осями увеличилось на 55 мм. Дополнительное пространство использовали для расширения салона и багажника.

Новинка выполнена в духе обычного Monjaro, но Monjaro L Plus получил более крупную решетку радиатора. Также есть лидар и активные заслонки воздухозаборника. Сзади — объединённые световой полосой фонари без прежней хромированной вставки посередине. Покупателям предложат шесть вариантов окраски кузова, в том числе двухцветные.

Салон отделан мягкими материалами, кожей и декоративными вставками под дерево. Среди особенностей оснащения — центральный 30-дюймовый экран с разрешением 6K, 10,2-дюймовая цифровая приборная панель, 32-дюймовый проекционный дисплей AR-HUD и 17,3-дюймовый экран для задних пассажиров (всего же экранов 6). Информационно-развлекательная система работает под управлением Flyme Auto 2.5, аппаратный базис — Qualcomm 8295.

Все четыре места получили подогрев, вентиляцию и функцию массажа. Переднее пассажирское кресло оснащено электрической подставкой для ног и 14-точечной системой массажа. Для задних пассажиров предусмотрены откидные столики, отдельные воздуховоды климатической системы. Также заявлена аудиосистема Flyme Sound с 23 динамиками. Объём багажника составляет 740 литров, а в салоне предусмотрено 39 мест для хранения вещей. В оснащение входит холодильник.

За работу систем помощи водителю отвечает комплекс Qianli Haohan H5 с лидаром на крыше и SoC Nvidia Orin. По сравнению с системой H3 в обычном Monjaro, новый комплекс поддерживает функцию автономного движения в городе.

Для Monjaro L Plus предусмотрены два варианта силовой установки. Базовый оснащается 2,0-литровым турбомотором мощностью 290 л.с. Второй вариант — гибридная система i-HEV на базе 2,0-литрового мотора. Мощность электромотора составляет 313 л.с.

Подвеска Monjaro L Plus независимая: спереди двухрычажная конструкция, сзади — пятирычажная. Задние колеса поворотные, за счет этого радиус разворота сокращается до 4,88 м. Система поддерживает движение в режиме «краба». В наиболее дорогих комплектациях задняя подвеска пневматическая двухкамерная, автомобиль сам меняет клиренс и жёсткость подвески в зависимости от дорожных условий.