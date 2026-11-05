NASA представило модульный самолёт X-70 Fractal

Крейсерская скорость около 800 км/ч и дальность полета более 2700 км

NASA представило новый экспериментальный самолёт X-70 Fractal на мероприятии UP.Summit, прошедшем в Космическом центре имени Кеннеди во Флориде. Пилотируемая машина предназначена для ускорения разработки и испытаний перспективных авиационных технологий. Благодаря модульной конструкции и возможности быстро менять экспериментальное оборудование она сможет использоваться для широкого спектра исследовательских задач.

Одной из главных особенностей X-70 стала современная система управления полётом, которую можно быстро перенастраивать под разные эксперименты. Это позволит NASA изучать манёвренность самолётов и проверять новые алгоритмы управления в условиях реального пилотируемого полёта. Кроме того, аппарат способен нести около 907 кг экспериментального оборудования. Полезную нагрузку можно размещать как внутри фюзеляжа, так и на внешних подвесках.

По словам администратора NASA Джареда Айзекмана, X-70 станет передовой платформой для испытаний новых систем управления, технологий маневрирования и других перспективных решений. Модульная конструкция позволит оперативно менять оборудование между полётами. Первый полёт самолёта под эгидой NASA ожидается в течение ближайших двух лет.

Взлётная масса X-70 составляет около 4,5 тонны. Крейсерская скорость — до 0,75 Маха, полёты на высоте примерно 13,7 км (около 800 км/ч) и дальность более 2700 км. Такие характеристики позволят проводить сложные испытания в широком диапазоне условий.

X-70 продолжит традицию экспериментальных самолётов серии X, которые на протяжении десятилетий помогали NASA и американской авиационной отрасли осваивать новые технологии. В их числе Bell X-1, впервые преодолевший звуковой барьер в 1947 году, гиперзвуковой исследовательский X-15 и современный демонстратор малошумного сверхзвукового полёта X-59.