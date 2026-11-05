Мощный малыш, который может заряжать 3 устройства одновременно. Представлен магнитный пауэрбанк Ugreen MagFlow Qi2.2 Slim

Новинка поддерживает Qi 2.2, оснащена встроенным кабелем USB-C и способна заряжать устройства по проводу с мощностью до 45 Вт.

Компания Ugreen выпустила на международный рынок внешний аккумулятор MagFlow Qi2.2 Slim ёмкостью 10 000 мА·ч.

Устройство толщиной всего 13,9 мм выполнено в цвете «тёмная вишня» и оценено в $80. Пауэрбанк поддерживает стандарт беспроводной зарядки Qi 2.2 с мощностью до 25 Вт. По заявлению производителя, этого достаточно, чтобы зарядить iPhone 18 Pro до 42% за 30 минут.

Для проводной зарядки предусмотрен встроенный плетёный кабель USB-C с мощностью до 45 Вт. Поддерживаются протоколы PD 3.0, PPS и QC 4.0, а максимальная входная мощность составляет 30 Вт.

Дополнительно предусмотрен отдельный порт USB-C, благодаря которому MagFlow способен одновременно заряжать до трёх устройств. Также реализован режим подачи низкого тока для безопасной зарядки небольших аксессуаров, включая фитнес-браслеты и умные часы.