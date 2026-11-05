В России теперь можно создать собственный дизайн iPhone Duo, цены — от 810 тыс. до 8 млн рублей ⁠ 2

Caviar представила ювелирную коллекцию Zodiac для складного смартфона iPhone Duo, посвящённую 12 знакам зодиака. Одновременно бренд запустил онлайн-конструктор, позволяющий самостоятельно подобрать оформление устройства.

В основе коллекции лежит образ личного созвездия и связь человека с его знаком зодиака. Ночное небо, звёздные карты и зодиакальная символика воплощены в драгоценных камнях, рельефных медальонах и вставках из натурального метеорита. Центральным элементом которой становится зодиакальный круг.

Количество возможных комбинаций достигает 15 миллионов. Один и тот же знак зодиака можно оформить по-разному, меняя металл рамки и медальона, отделку зодиакального круга, камни, цвет эмали и материал задней панели. Например, покупатель может сочетать серебро с синей кожей крокодила и сапфирами, выбрать жёлтое золото с рубинами или остановиться на чёрном титане и кованом карбоне. Также доступны вставки из метеорита.

Конструктор позволяет настраивать отдельные детали и сразу видеть результат. Готовую конфигурацию можно сохранить по ссылке или уникальному коду. После этого она становится основой индивидуального заказа, детали которого клиент согласовывает с персональным менеджером.

Перед отправкой покупателям кастомные смартфоны проходят дополнительное тестирование механизма складывания и экрана. На все индивидуально оформленные iPhone Duo распространяется гарантия Caviar сроком 12 месяцев.

Стоимость iPhone Duo из коллекции Zodiac начинается от 810 тысяч рублей, цена наиболее дорогих конфигураций — около 8 млн рублей.