Компания открыла предзаказы на многофункциональное устройство с Linux, Wi-Fi 6E и поддержкой 5G, но рост цен на память поставил рентабельность проекта под угрозу

Flipper One — очень необычный компьютер и мультитул на Linux — оценили в $379 ⁠ 3

Flipper Devices объявила о начале предварительных заказов на Flipper One. Это устройство позволяет работать с сетями (роутер, VPN), запускать обычные Linux-программы, подключать модули (5G-модем, SDR, SSD и т.д.), использовать его как портативный компьютер/кибердек.

Для резервирования устройства необходимо приобрести ваучер за $20, владельцы которого получат приоритетное право на покупку гаджета за $379 во время будущей краудфандинговой кампании на Kickstarter.

Основатель компании Павел Жовнер признал, что прибыльность проекта сейчас близка к нулю. По его словам, резкий рост стоимости памяти и неопределённость с ценами на компоненты заставили разработчиков заранее оценивать спрос, чтобы правильно спланировать производство и закупки.

В основе Flipper One лежит однокристальная система Rockchip RK3576 с графикой Mali-G52 и нейропроцессором NPU. Устройство получило 8 ГБ оперативной памяти, операционную систему Flipper OS на базе Linux и встроенный микроконтроллер Raspberry Pi RP2350. Производитель заявляет, что производительность новинки превосходит Raspberry Pi 5, а вычислительных возможностей достаточно для запуска крупных моделей искусственного интеллекта непосредственно на устройстве.

Гаджет оснащён Wi-Fi 6E, двумя гигабитными портами Ethernet, дополнительным USB Ethernet со скоростью до 5 Гбит/с и возможностью подключения модуля 5G. Также предусмотрены дисплей с навигационной панелью и программируемыми кнопками, HDMI, слот M.2 для расширения возможностей через PCIe и USB, а также GPIO.

Аккумулятор ёмкостью 24 Вт·ч можно использовать в качестве резервного источника питания для других устройств.