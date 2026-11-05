А вместе с ним — еще четыре модели смартфона и две модели планшетов

20 000 мАч и максимальная защита корпуса за 23 100 рублей. В России стартовали продажи неубиваемого смартфона RugKing 5 Pro ⁠ 2

diHouse объявила о выходе на российский рынок новой серии защищённых устройств Ulefone RugKing. В линейку вошли пять смартфонов и два планшета бюджетного сегмента.

Смартфоны — RugKing, RugKing 2 Pro, RugKing 3 Pro, RugKing 4 Pro и RugKing 5 Pro. Все они защищены в соответствии со степенями IP68 и IP69K, отвечают требованиям американского военного стандарта MIL-STD-810H и поддерживают режим подводной съёмки. Модели различаются экранами, характеристиками камер и ёмкостью аккумуляторов.

Базовый RugKing получил 5,99-дюймовый экран с частотой обновления 90 Гц, 50-мегапиксельную камеру и аккумулятор ёмкостью 9600 мАч. RugKing 2 Pro — наиболее компактная модель серии: у неё 5,45-дюймовый дисплей с частотой 90 Гц, 13-мегапиксельная камера и батарея емкостью 4550 мАч.

RugKing 3 Pro и RugKing 4 Pro оснащены 6,56-дюймовыми экранами с частотой обновления 120 Гц и 48-мегапиксельными камерами. Емкость батареи RugKing 3 Pro составляет 5700 мАч, RugKing 4 Pro — 10 200 мАч. RugKing 5 Pro получил экран 6,78 дюйма с кадровой частотой 120 Гц, 64-мегапиксельной камеру и батареею емкостью 20 000 мАч.

Цены выглядят так:

RugKing 128 ГБ — 20 400 рублей;

RugKing 2 Pro 128 ГБ — 16 500 рублей;

RugKing 3 Pro — 19 200 рублей;

RugKing 4 Pro 128 ГБ — 20 400;

RugKing 5 Pro — 23 100 рублей.

Планшеты RugKing Pad Pro и RugKing Pad 2 Pro базируются на SoC Unisoc T7250, имеют 8 ГБ ОЗУ и защиту в соответствии со степенями IP68 и IP69K. Производитель заявляет, что планшеты выдерживают падения с высоты до 2 м, температуры от -30 до 55 °C и погружение в воду на глубину до 1,5 м продолжительностью до 30 минут.

RugKing Pad Pro получил 8,68-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 1340 × 800 пикселей, 16-мегапиксельную камеру и аккумулятор ёмкостью 7100 мАч. У RugKing Pad 2 Pro экран крупнее — 10,1 дюйма с разрешением 1280 × 800 пикселей, 48-мегапиксельная камера, аккумулятор на 10 200 мАч.

Стоимость RugKing Pad Pro — 23 100 рублей. RugKing Pad 2 Pro — 24 100 рублей (128 ГБ) и 28 000 рублей (256 ГБ).