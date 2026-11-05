7-дюймовый смартфон с аккумулятором на 11 000 мА·ч и платформой Dimensity на подходе

Инсайдер раскрыл ёмкость аккумулятора будущего смартфона. По его данным, устройство получит батарею на 11 000 мА·ч с номинальной энергоёмкостью 40,72 Вт·ч.

Хотя название модели напрямую не упоминалось, описание устройства с платформой Dimensity, 7-дюймовым экраном и высокой частотой обновления полностью совпадает с предыдущими утечками о Redmi Turbo 6 Max. Для сравнения, Redmi Turbo 5 Max оснащён аккумулятором на 9000 мА·ч.

Redmi Turbo 6 Max Источник изображения: gsmarena

Среди ожидаемых характеристик также фигурируют плоский 7-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2K, частотой обновления 185 Гц и рамкой толщиной около 1 мм. Смартфону приписывают однокристальную систему Dimensity 9500s, металлическую рамку, защиту IP68/IP69, ультразвуковой сканер отпечатков пальцев под экраном и двойную основную камеру.

На международном рынке модель, предположительно, появится под названием Poco X9 Pro Max. Предшественник Redmi Turbo 5 Max вышел за пределами Китая как Poco X8 Pro Max. Пока неизвестно, сохранится ли аккумулятор ёмкостью 11 000 мА·ч после переименования новинки для глобального рынка.