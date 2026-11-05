Gemini заело: Android Auto бесконечно переспрашивает, кому позвонить

Даже распознав имя контакта, Gemini снова и снова спрашивает, кому нужно позвонить

Владельцы смартфонов Google Pixel и Samsung Galaxy столкнулись со сбоем в работе Android Auto: голосовой помощник Gemini зацикливается на уточнении имени контакта и не может выполнить звонок или отправить сообщение.

Жалобы появляются на форумах поддержки Google с начала октября. Проблема затрагивает, в частности, Pixel 10, Pixel 10 Pro, Galaxy S24, Galaxy S25 Ultra и Galaxy S26. Пользователи сообщают, что даже после произнесения имени собеседника система повторно спрашивает, кому нужно позвонить или написать.

При этом Gemini иногда правильно распознает контакт и отображает его имя на экране, но не переходит к выполнению команды. В отдельных случаях проблема не возникает, если водитель диктует номер телефона напрямую. Это может указывать на сбой при сопоставлении голосового запроса с контактами в адресной книге.

Специалисты сообщества Android Auto собирают диагностические данные: сведения о моделях устройств, версиях Android, Android Auto и Google Play Services, а также информацию об автомобилях и способе подключения смартфона. Причина неисправности пока не установлена, сроки исправления не называются.

Ранее Google уже выпускала исправления для ошибок Gemini в Android Auto, связанных со звонками, поиском и ответами на вопросы. Однако связь этих сбоев с нынешней проблемой не подтверждена.