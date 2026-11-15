Аккумулятор 8800 мА·ч, новая Kirin 8020, HarmonyOS 7 и спутниковая связь. Huawei Enjoy 100 Pro Max опередил iPhone 17 Pro, iPhone Duo и стал самым продаваемым китайским смартфоном в Поднебесной

Huawei Enjoy 100 Pro Max стал самым продаваемым смартфоном среди китайских производителей по итогам 45-й недели 2026 года.

Новинка была представлена 28 октября и предлагается в трёх конфигурациях: 128 ГБ за 1999 юаней, 256 ГБ за 2399 юаней и 512 ГБ за 2899 юаней (около $280, $335 и $405 соответственно).

Несмотря на то, что Enjoy 100 Pro Max оказался ниже моделей iPhone 18 Pro и базовой версии iPhone 17, он превзошёл другие устройства, такие как iPhone 17 Pro, Honor X80 Pro Max, iPhone Duo и другие.

Смартфон оснащён однокристальной системой семейства Kirin 8020: старшая версия получила Kirin 8020, а модификации с 128 и 256 ГБ памяти — Kirin 8020A. Устройство оборудовано плоским 6,84-дюймовым OLED-экраном с разрешением 120 Гц и высокочастотной ШИМ-регулировкой яркости 2160 Гц. Одним из главных преимуществ стала батарея ёмкостью 8800 мА·ч с поддержкой проводной зарядки мощностью 40 Вт.

Основная камера получила сенсор на 50 Мп с технологией RYYB, фронтальная — разрешение 8 Мп. Смартфон поддерживает запись видео в разрешении до 4K, двусторонний обмен спутниковыми сообщениями через систему BeiDou и Wi-Fi 7. В качестве операционной системы используется HarmonyOS 7.