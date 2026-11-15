Аккумулятор 8800 мА·ч, новая Kirin 8020, HarmonyOS 7 и спутниковая связь. Huawei Enjoy 100 Pro Max опередил iPhone 17 Pro, iPhone Duo и стал самым продаваемым китайским смартфоном в Поднебесной

По итогам 45-й недели 2026 года

Huawei Enjoy 100 Pro Max стал самым продаваемым смартфоном среди китайских производителей по итогам 45-й недели 2026 года.

Новинка была представлена 28 октября и предлагается в трёх конфигурациях: 128 ГБ за 1999 юаней, 256 ГБ за 2399 юаней и 512 ГБ за 2899 юаней (около $280, $335 и $405 соответственно).

Несмотря на то, что Enjoy 100 Pro Max оказался ниже моделей iPhone 18 Pro и базовой версии iPhone 17, он превзошёл другие устройства, такие как iPhone 17 Pro, Honor X80 Pro Max, iPhone Duo и другие.

Аккумулятор 8800 мА·ч, новая Kirin 8020, HarmonyOS 7 и спутниковая связь. Huawei Enjoy 100 Pro Max опередил iPhone 17 Pro, iPhone Duo и стал самым продаваемым китайским смартфоном в Поднебесной
Источник изображения: huaweicentral // Huawei

Смартфон оснащён однокристальной системой семейства Kirin 8020: старшая версия получила Kirin 8020, а модификации с 128 и 256 ГБ памяти — Kirin 8020A. Устройство оборудовано плоским 6,84-дюймовым OLED-экраном с разрешением 120 Гц и высокочастотной ШИМ-регулировкой яркости 2160 Гц. Одним из главных преимуществ стала батарея ёмкостью 8800 мА·ч с поддержкой проводной зарядки мощностью 40 Вт.

Основная камера получила сенсор на 50 Мп с технологией RYYB, фронтальная — разрешение 8 Мп. Смартфон поддерживает запись видео в разрешении до 4K, двусторонний обмен спутниковыми сообщениями через систему BeiDou и Wi-Fi 7. В качестве операционной системы используется HarmonyOS 7. 

Мобильные телефоныHuaweiИсточники:mydrivershuaweicentral

Не пропускайте наши новостиДобавьте сайт в предпочитаемые источники, чтобы видеть нас чащеДобавить в Google

Предыдущая публикация: Honor Magic 10 получит топовую камеру на 200 Мп с LOFICСледующая публикация: Один неисправный маршрутизатор парализовал авиацию США: отменены и задержаны 28 300 рейсов
Главное
Все новости
23 минуты назадHuawei впервые показала Mate X8 со всех сторон
54 минуты назад3Петицию о возвращении Хуанга на пост главы Nvidia подписало уже более 135 000 человек⁠
59 минут назадОбломки Starship задержали авиарейсы на западном побережье США
07:332Пока Маск собирается запускать дата-центры в космос, Китай получил 80% патентов на подводные ЦОД
07:173Один неисправный маршрутизатор парализовал авиацию США: отменены и задержаны 28 300 рейсов
06:54Honor Magic 10 получит топовую камеру на 200 Мп с LOFIC
06:491Motorola выпустила флагман за $1600 с неожиданно урезанной батареей в некоторых странах
06:46Аккумулятор на 20 000 мА·ч мощностью 100 Вт с выдвижным кабелем, который рассчитан на 20 000 сгибаний. Представлен Luxcell 100R
Вернувшийся Starship показали вблизи: SpaceX впервые в истории успешно посадила корабль06:387Вернувшийся Starship показали вблизи: SpaceX впервые в истории успешно посадила корабль Появились фото и видео
01:052TCL представила два гигантских телевизора: Micro LED на 163 дюйма и Mini LED на 130 дюймов
00:552Пополнять карту «Тройка» теперь можно через чат с «Алисой AI»
00:5010Gemini 4 Carbon за два часа превратила iPhone Duo в ноутбук с Windows 11 — даже джейлбрейк не понадобился
00:475Важнейшая «фишка» One UI 9.5: в смартфонах Samsung Galaxy появится продвинутый ИИ-ассистент, который сможет выполнять многие функции самостоятельно
00:436Создана батарея без лития, которая сохраняет почти всю свою ёмкость даже после тысяч циклов зарядки и разрядки
Илон Маск пишет историю: SpaceX впервые посадила космический корабль Starship на башню Mechazilla00:3035Илон Маск пишет историю: SpaceX впервые посадила космический корабль Starship на башню Mechazilla Большой шаг на пути к полноценной многоразовости системы Starship
14 ноя 23:256Corsair показала необычный кабель с шестью выключателями для GeForce RTX 5090, RTX 5080 и других ускорителей с 12V-2x6
14 ноя 23:057В Linux решили проблему с видеокартами AMD Radeon, которой почти 20 лет
14 ноя 22:5227Петицию о возвращении Дженсена Хуанга в кресло главы Nvidia подписало уже более 100 000 человек
14 ноя 22:51Флот спутников под управлением ИИ: стартап из Сиэтла запустил платформу для космических группировок
14 ноя 22:445Быстрее и качественнее, чем генератор кадров от самой Nvidia. Появился аналогичный проект Apex Neural Rendering с открытым исходным кодом
Почему Super Heavy не поймали башней Mechazilla: ракете не хватило топлива, но Starship возвращается14 ноя 22:3112Почему Super Heavy не поймали башней Mechazilla: ракете не хватило топлива, но Starship возвращается Starship успешно развернул 26 спутников Starlink V3 и готовится к первой в истории попытке захвата корабля башней Mechazilla
14 ноя 21:561В Австрии испытали ровер для марсианской экспедиции 2027 года — он будет перевозить инструменты и образцы
14 ноя 21:41Samsung вложит $34 млрд в производство памяти HBM — новый комплекс построят в Южной Корее
14 ноя 21:221Астрономы открыли старейшую тесную пару квазаров: две чёрные дыры выросли до миллиардов масс Солнца всего за 900 млн лет после Большого взрыва
14 ноя 21:0812Вселенная может оказаться вдвое старше: новая космологическая модель допускает возраст 26,7 млрд лет
14 ноя 20:58В астероиде Бенну нашли рекордный изотопный след: органические молекулы могли зародиться в разных концах Солнечной системы
14 ноя 20:291Есть новый рекорд. TCL показала первый игровой ноутбук с 360-герцевым OLED-экраном
14 ноя 20:239Внешность почти как у Mac Studio, 192 ГБ ОЗУ и цена свыше 7000 долларов. Представлен обновлённый Beelink GTR9 Pro
14 ноя 20:14Одну из самых высокооценённых игр Nintendo Switch запустили на ПК с видеокартой из 2021 года, оснащённой 2 ГБ памяти
14 ноя 20:0511Nvidia не собирается отказываться от производства игровых видеокарт GeForce
14 ноя 19:5414SpaceX уволила 60 разработчиков Grok Imagine, оставив ИИ-генератор почти без команды
14 ноя 19:502170 х 170 мм и современные Intel Core Ultra. Представлена плата Biostar BIPTL-IHT