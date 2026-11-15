Motorola выпустила флагман за $1600 с неожиданно урезанной батареей в некоторых странах

Вместо аккумулятора на 7000 мА·ч отдельные версии Motorola Signature 27 получили батарею ёмкостью всего 5500 мА·ч.

Новый флагман Motorola Signature 27, представленный в ноябре, получил производительную однокристальную систему Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 5, продвинутые камеры и обещание семи лет программной поддержки.

Однако выяснилось, что ёмкость аккумулятора может существенно различаться в зависимости от региона. В большинстве случаев заявлены 7000 мА·ч против 5200 мА·ч у оригинальной Motorola Signature, но некоторые версии могут оказаться заметно менее автономными.

Motorola выпустила флагман за $1600 с неожиданно урезанной батареей в некоторых странах
Источник изображения: gizmochina // Motorola

Две модификации смартфона обнаружили в европейской базе EPREL. Версия XT2701-1 оснащена аккумулятором с номинальной ёмкостью 6790 мА·ч, который будет продаваться как батарея на 7000 мА·ч. У варианта XT2701-5 этот показатель составляет всего 5350 мА·ч, то есть коммерческая ёмкость может быть заявлена на уровне 5500 мА·ч. Разница достигает 1500 мА·ч. Согласно базе, время автономной работы за один цикл составляет 77 часов 45 минут у старшей версии и 61 час 29 минут у младшей.

Motorola пока официально не подтвердила существование разных модификаций аккумулятора и не назвала страны, в которых они будут продаваться. При этом упоминания батареи на 5500 мА·ч обнаружили на страницах смартфона в Германии и Великобритании.

Мобильные телефоныMotorolaИсточники:gizmochina

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