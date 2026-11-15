Бывший глава Nvidia Дженсен Хуанг согласился дать показания Конгрессу по делу о предполагаемом шпионаже в пользу Китая
После угрозы принудительного вызова бывший руководитель Nvidia согласился на закрытый брифинг
Дженсен Хуанг, покинувший пост генерального директора Nvidia 12 ноября, согласился выступить перед Конгрессом США. Об этом сообщил председатель Комитета Палаты представителей по иностранным делам Брайан Маст. По информации Bloomberg и NBC News, Хуанг согласился на встречу после того, как несколько высокопоставленных республиканцев пригрозили вызвать его повесткой в принудительном порядке.
Интерес законодателей связан с сообщениями о предполагаемых отношениях Хуанга с Элис Хуанг, бывшим руководителем компании Megaspeed International, которую американские власти подозревают в шпионаже в пользу Китая. Конгрессмены хотят выяснить, могла ли эта связь создать угрозу безопасности американских технологий и привести к утечке конфиденциальной информации. Сами подозрения в работе Элис Хуанг на китайскую разведку пока не получили публичного подтверждения.
4 ноября Маст, председатель Специального комитета Палаты представителей по Китаю Джон Муленаар и председатель Комитета по разведке Рик Кроуфорд направили Хуангу запрос о выступлении перед тремя комитетами. Их интересуют в том числе меры защиты Nvidia от иностранной разведки и обстоятельства контактов бывшего руководителя компании с предполагаемым китайским агентом.
«У нас с Дженсеном были серьёзные разногласия по вопросам экспортного контроля, но Nvidia — чрезвычайно важная для США компания. Я не хочу, чтобы с ней что-то случилось, однако ему предстоит ответить на очень серьёзные вопросы», — заявил Маст журналистам.
Брифинг должен пройти «за закрытыми дверями». При этом Маст рассчитывает, что встречу запишут на видео и подготовят её стенограмму. Важно, что после первоначального сообщения о согласии Хуанга комитеты направили ему повторный запрос: в опубликованном 13 ноября заявлении Палаты представителей говорится о предложении провести закрытый брифинг 1 декабря. Поэтому окончательную дату выступления пока следует считать не вполне определённой.
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