Новый iPhone Duo, iPhone Flip и Project Nova с рулонным дисплеем: инсайдер раскрыл планы Apple

Компания намерена самостоятельно разработать выдвижной дисплей

Apple готовит сразу несколько версий необычных смартфонов. Согласно данным Majin Bu, компания планирует выпустить ещё два поколения iPhone Duo, а в 2028 году представить раскладной iPhone Flip.

При этом договорённость с Samsung о поставках дисплеев, как ожидается, будет действовать до октября 2028 года. Все три будущие модели, по предварительным данным, сохранят заметную складку на экране и получат нанотекстурное покрытие дисплея.

Новый iPhone Duo, iPhone Flip и Project Nova с рулонным дисплеем: инсайдер раскрыл планы Apple
Источник изображения: Изображение сгенерировано в Nano Banana 2

Однако наиболее амбициозная разработка Apple связана с проектом Project Nova. Начиная с 2027 года компания якобы намерена приступить к созданию собственной технологии рулонных дисплеев. Важная особенность проекта заключается в том, что Apple собирается самостоятельно разрабатывать и производить такие экраны, не полагаясь на сторонних поставщиков. Это позволит компании контролировать весь технологический процесс.

Первый iPhone с раскладывающимся вширь рулонным экраном может появиться в 2030 году, если разработка и испытания пройдут по плану. Главная цель Apple — создать дисплей без складки, которая остаётся одним из основных недостатков современных складных смартфонов.

Информатор Majin Bu ранее раскрыл точные данные об iPad mini, цветах iPhone 12, браке в iPhone 15, а также опубликовал точные фото макетов iPhone 17.

Мобильные телефоныAppleИсточники:MajinBuofficia

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