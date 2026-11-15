Пока Маск собирается запускать дата-центры в космос, Китай получил 80% патентов на подводные ЦОД

За последние годы центр разработок в этой области переместился из США и Европы в Китай

Китай контролирует около 80% мирового массива патентов на технологии подводных центров обработки данных (ЦОД), заняв лидирующее положение в этой перспективной отрасли.

К такому выводу пришли исследователи, проанализировавшие 168 патентных документов, зарегистрированных в разных странах с 2006 года по июнь 2026 года. На раннем этапе разработками занимались преимущественно компании и научные институты США, Норвегии и Канады. Их основные усилия были направлены на создание герметичных корпусов высокого давления и подводных конструкций, а количество новых патентных заявок не превышало трёх в год.

В период с 2015 по 2020 год число заявок заметно увеличилось. Разработчики сосредоточились на совершенствовании корпусов, системах охлаждения и электропитания, постепенно переходя от проверки самой возможности размещения серверов под водой к обеспечению их длительной и надёжной работы. Одним из наиболее известных экспериментов стал проект Natick компании Microsoft: в 2018 году у побережья Шотландии разместили подводный дата-центр. После двух лет эксплуатации уровень отказов серверов оказался примерно в восемь раз ниже, чем в контрольной группе наземных ЦОД.

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С 2021 года лидером по количеству патентов стал Китай. Исследователи отмечают переход отрасли к комплексным инженерным решениям, включая модульные серверные кластеры, обслуживание оборудования под водой, интеграцию различных источников энергии и интеллектуальное управление инфраструктурой. Эти технологии должны снизить стоимость эксплуатации и обеспечить масштабирование проектов. По итогам анализа китайские разработки составили около 80% рассмотренных патентов, тогда как Южная Корея заняла второе место, сосредоточившись преимущественно на конструкциях информационных модулей и оборудовании для их размещения.