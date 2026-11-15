Вернувшийся Starship показали вблизи: SpaceX впервые в истории успешно посадила корабль

Илон Маск опубликовал два видеоролика, демонстрирующих Starship и инфраструктуру SpaceX с необычного ракурса.

Съёмка велась на телефон с высоты одной из башен на территории космодрома Starbase. На первом видео можно увидеть Starship, пойманный в лапы Mechazilla на стартовой площадке.

Второй ролик посвящён самой ракете и деталям. Камера показывает крупным планом стальную обшивку Starship с характерными радужными переливами и элементы конструкции.

Публикация появилась на фоне важного этапа программы Starship: SpaceX впервые в истории успешно вернула и посадила корабль после полноценного испытательного полёта. Это стало очередным шагом к созданию полностью многоразовой транспортной системы, которая в перспективе должна доставлять грузы и людей на Луну и Марс.

Кроме того, были опубликованы качественные фото: