Цена тоже будет уникальной для модели с довольно простыми характеристиками

Этот смартфон выйдет в 2028 году, и он будет уникальным. Purism Librem 5 v2 получит PureOS на базе Linux, RISC-процессор и аппаратные выключатели основных компонентов ⁠ 5

Компания Purism, специализирующаяся на свободном программном обеспечении и аппаратных платформах, анонсировала смартфон Librem 5 v2. Устройство построено на восьмиядерном процессоре SpacemiT K1 с архитектурой RISC-V и работает под управлением PureOS — дистрибутива Linux.

Одной из особенностей смартфона стала модульная конструкция: сотовая связь и беспроводные сети вынесены в отдельные аппаратные модули. Устройство также получит съёмный аккумулятор, слот для SD-карт с поддержкой загрузки операционной системы с карты памяти и физические выключатели для отключения мобильной связи, беспроводных интерфейсов, микрофона и камер.

Librem 5 v2 будет оснащён 5,7-дюймовым экраном с разрешением 720 × 1440 пикселей, 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти, 13-мегапиксельной основной камерой, 8-мегапиксельной фронтальной. Емкость аккумулятора составит 4500 мА·ч. Среди других особенностей — поддержка двух SIM-карт и разъем 3,5 мм для наушников.

Стоимость Librem 5 v2 составит $1600 — недешево. При этом покупателям придётся запастись терпением: Purism планирует начать официальные поставки только в апреле 2028 года.