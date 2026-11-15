Петицию о возвращении Хуанга на пост главы Nvidia подписало уже более 135 000 человек⁠ ⁠ 3

На текущий момент петицию по поводу восстановления Дженсена Хуанга в должности подписали более 135 000 человек, причем количество стремительно растёт. Ночью подписей было около 110 000.

Как уже сообщалось, сотрудники Nvidia призвали совет директоров пересмотреть свою позицию, причем большинство комментариев содержало призывы к немедленному восстановлению генерального директора в должности под лозунгом «Верните босса».

Илон Маск заявил, что производитель микросхем Nvidia потеряет «критически важные» сделки без своего теперь уже уволенного генерального директора Дженсена Хуанга .

Маск заявил, что, хотя Хуанг «блестяще» руководил цепочкой поставок в Nvidia, многие подобные сделки были подкреплены «рукопожатием с Дженсеном, а не письменным контрактом».