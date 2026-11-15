Аккумулятор на 20 000 мА·ч мощностью 100 Вт с выдвижным кабелем, который рассчитан на 20 000 сгибаний. Представлен Luxcell 100R

Компания Portronics представила внешний аккумулятор Luxcell 100R ёмкостью 20 000 мА·ч с максимальной выходной мощностью 100 Вт. Одной из главных особенностей новинки стал встроенный выдвижной кабель USB-C длиной 70 см, который убирается в корпус, когда не используется. Производитель заявляет, что механизм рассчитан на 20 000 циклов выдвижения, а кабель выдерживает такое же количество сгибаний. Также предусмотрены цифровой дисплей с точным уровнем заряда и крепление для ремешка.

Источник изображения: gizmochina // Portronics

Portronics Luxcell 100R оснащён двумя портами USB-C, каждый из которых поддерживает ввод и вывод энергии. При подключении одного устройства мощность достигает 100 Вт, что позволяет заряжать современные ноутбуки, включая MacBook. Сам аккумулятор принимает заряд мощностью до 65 Вт. Поддерживаются стандарты USB Power Delivery 3.0 и Programmable Power Supply (PPS). При одновременной зарядке двух устройств распределение мощности зависит от остаточного заряда: выше 70% доступно по 65 Вт на каждый порт, а ниже этого уровня суммарные возможности ограничиваются 45 Вт на порт.

Новинка получила защиту от перезаряда и короткого замыкания, контроль температуры и огнестойкий корпус. Устройство разрешено к перевозке в ручной клади самолётов.