От Балтики до Тихого океана: «Билайн» расширил сеть 5G еще на 13 городов ⁠ 6

Оператор «Билайн» расширил географию покрытия сети 5G еще на 13 городов. Новый стандарт связи стал доступен владельцам совместимых устройств в Калининграде, Зеленоградске, Курске, Туле, Костроме, Ставрополе, Нальчике, Казани, Уфе, Новосибирске, Барнауле, Горно-Алтайске и Владивостоке.

По данным оператора, модернизация позволяет увеличить скорость передачи данных в зоне покрытия на 25–30%. Это ускоряет загрузку видео и файлов, а также работу онлайн-приложений и сервисов на основе искусственного интеллекта. Фактическая скорость зависит от устройства, нагрузки на сеть и условий приема сигнала.

Расширение покрытия стало возможным благодаря модернизации сетевого ядра. Она позволила задействовать существующее оборудование и доступные частоты для работы 5G. Технология также помогает распределять сетевые ресурсы с учетом текущей нагрузки, что особенно актуально для густонаселенных городских районов.

Параллельно оператор увеличивает число устройств с поддержкой нового стандарта. С сентября 2026 года «Билайн» совместно с Samsung обновляет программное обеспечение смартфонов серий Galaxy S, A и F, добавляя совместимость с 5G.

По словам генерального директора компании Сергея Анохина, с момента запуска технологии число пользователей 5G в сети оператора увеличилось на 24%. Дальнейшее развитие инфраструктуры также включает внедрение VoLTE и VoWiFi для улучшения качества голосовой связи.