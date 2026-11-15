Honor Magic 10 получит топовую камеру на 200 Мп с LOFIC

Honor разрабатывает для следующего поколения флагманских смартфонов Magic 10 основную камеру разрешением 200 Мп с технологией LOFIC. Об этом сообщил известный инсайдер Smart Pikachu в социальной сети Weibo.

По его данным, компания заказала специально адаптированный сенсор увеличенного размера. При этом источник пока не раскрыл физические размеры матрицы и не уточнил, какая именно модель серии получит новую камеру.

Honor Magic 9&nbsp;
Honor Magic 9 
Источник изображения: Honor

Технология LOFIC (Lateral Overflow Integration Capacitor) позволяет расширить динамический диапазон сенсора и лучше сохранять детали одновременно в светлых и тёмных участках изображения. Это должно уменьшить пересветы при съёмке сложных сцен, например портретов против солнца или ночных городских пейзажей. Ранее сообщалось, что Honor экспериментировала с сенсорами OmniVision OV52B и OVB0D, однако пока неизвестно, используется ли один из них в новой разработке.

В другом сообщении Smart Pikachu рассказал, что Honor изучает возможность применения двухслойных OLED-панелей Tandem OLED в смартфонах Magic 10 и будущих планшетах. Такая конструкция использует два слоя излучающих элементов вместо одного, что потенциально позволяет повысить яркость экрана и увеличить срок его службы. 

Мобильные телефоныHonorИсточники:gizmochina

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