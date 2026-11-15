NASA ищет способ спасти «Хаббл»: знаменитый телескоп может сойти с орбиты уже в 2034 году

Агентство обратилось к частным космическим компаниям с предложением разработать миссию по подъёму обсерватории на более высокую орбиту. У телескопа уже возникают проблемы с гироскопами, необходимыми для точной ориентации в космосе

NASA запросило у коммерческих космических компаний предложения по обслуживанию орбитального телескопа «Хаббл». Основной вариант — поднять обсерваторию на более высокую орбиту, чтобы замедлить её постепенное снижение и продлить научную работу. Если ничего не предпринимать, то телескоп, запущенный в 1990 году, может войти в атмосферу Земли в 2033–2034 годах. NASA рассчитывает провести миссию по коррекции орбиты не позднее 2032 года.

Причина снижения орбиты — сопротивление верхних слоёв атмосферы. Несмотря на крайне малую плотность воздуха на высоте работы «Хаббла», оно постепенно тормозит аппарат. У телескопа нет собственной двигательной установки, поэтому самостоятельно компенсировать потерю высоты он не может. NASA предлагает компаниям рассмотреть не только подъём обсерватории, но и модернизацию её оборудования для продолжения научных наблюдений. Также агентство готово изучить варианты безопасного управляемого сведения аппарата с орбиты, если продлить его работу окажется невозможно.

Дополнительную сложность создаёт состояние бортовых систем. В июне 2024 года NASA перевело «Хаббл» на режим работы с одним гироскопом из шести установленных. Гироскопы помогают определять ориентацию телескопа и точно направлять его на выбранные астрономические объекты. К тому моменту после более чем 3 десятилетий эксплуатации работоспособными оставались 3 прибора, причём один из них начал выдавать аномальные показания. Ещё один исправный гироскоп перевели в резерв, чтобы сохранить возможность его использования в будущем.

Источник изображения: NASA

Изначально «Хаббл» проектировали с расчётом на обслуживание астронавтами непосредственно на орбите. За время эксплуатации NASA провело 5 ремонтных и модернизационных миссий. Последняя планировалась до катастрофы шаттла Columbia в 2003 году, после которой программу обслуживания пришлось пересмотреть. В 2009 году астронавты всё же отправились к телескопу: они заменили аккумуляторы и выполнили другие работы, продлившие срок его эксплуатации. С тех пор новых пилотируемых миссий к обсерватории не проводилось.

NASA уже рассматривало возможность привлечения частных компаний для подъёма «Хаббла». В 2022 году агентство заключило со SpaceX соглашение без финансирования, чтобы изучить возможность использования корабля Dragon для перевода телескопа на более устойчивую орбиту. Тогда речь шла именно об исследовании технической и коммерческой осуществимости проекта, а не о подготовке финансируемой NASA спасательной миссии.

У агентства есть и более свежий опыт подобных попыток. В сентябре 2025 года NASA поручило компании Katalyst Space Technologies подготовить подъём орбиты космической обсерватории Swift, которая теряла высоту быстрее ожидаемого. Однако аппарат компании, запущенный в июле, столкнулся с неисправностью системы управления ориентацией, из-за чего миссию пришлось прекратить. 4 ноября обсерватория Swift вошла в атмосферу над Индонезией.

Заместитель руководителя Научного управления NASA Никки Фокс назвала «Хаббл» национальным достоянием США и заявила, что агентство хочет изучить все доступные варианты продления его работы, пока разрабатывает следующую флагманскую обсерваторию. Глава NASA Джаред Айзекман также подчеркнул, что агентство намерено рассмотреть экономически оправданные способы продления срока службы уже находящихся на орбите аппаратов. Если подъём удастся, то «Хаббл» сможет вести наблюдения ещё несколько лет.