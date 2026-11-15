Обломки Starship задержали авиарейсы на западном побережье США

После испытательного запуска крупнейшей ракеты SpaceX авиакомпании столкнулись с ограничениями полётов из-за опасений, что падающие фрагменты могут представлять угрозу для самолётов

В пятницу, 13-го, авиапассажиры на западном побережье США столкнулись с задержками рейсов из-за последствий испытательного запуска Starship компании SpaceX. Власти опасались, что обломки ракеты, возвращающиеся в атмосферу, могут повредить самолёты. Ограничения затронули прежде всего рейсы на Гавайи и обратно.

Во время запуска Starship — самой крупной ракеты SpaceX — часть конструкции и фрагменты обшивки отделяются от аппарата или остаются на орбите. Часть космического мусора впоследствии возвращается в атмосферу. При этом нештатная ситуация во время испытания могла бы создать дополнительные риски не только для авиации, но и для людей на земле.

Источник изображения: Starship

После непродолжительной задержки полёты возобновились. Пострадавших и подтверждённых случаев повреждения самолётов источник не сообщает. Позднее в тот же день авиасообщение в США столкнулось с куда более масштабными ограничениями: федеральное распоряжение привело к общенациональной остановке авиаперевозок.

Так, испытание Starship добавило проблем авиапассажирам ещё до того, как ограничения распространились на всю страну. В данном случае речь шла именно о превентивных мерах безопасности из-за потенциальной опасности падающих фрагментов ракеты, а не о происшествии с пассажирским самолётом.