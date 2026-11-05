Российский аналог Starlink: «Бюро 1440» готовит новое поколение интернет-спутников «Рассвет-4» из 374 аппаратов

Они разместятся на орбите на высоте 800 км

Россия планирует развернуть на орбите новое поколение спутниковой системы передачи данных «Рассвет», разрабатываемой компанией «Бюро 1440». О проекте стало известно после того, как страна направила в Международный союз электросвязи (ITU) заявку на регистрацию новой низкоорбитальной группировки под названием «Рассвет-4».

Согласно документам, в неё войдут 374 спутника, распределённых по 17 орбитальным плоскостям — по 22 аппарата в каждой. Рабочая высота орбиты составит около 800 км.

Для сравнения: спутники нынешнего поколения «Рассвет-3» выводились на орбиту партиями по 16 аппаратов. По состоянию на ноябрь 2026 года было запущено 32 таких устройства.

В заявке ITU раскрыты и некоторые характеристики полезной нагрузки новых спутников. Каждый аппарат «Рассвет-4» получит 12 антенных лучей: семь передающих и пять принимающих. Также указаны рабочие частоты и параметры лучей. При этом масса спутников, мощность передатчиков и характеристики межспутниковой связи пока не раскрываются.

Похоже, «Рассвет-4» станет не просто очередной партией аппаратов, а следующим поколением российской низкоорбитальной системы спутникового интернета, которую часто называют отечественным аналогом Starlink. Вероятно, новые спутники сначала дополнят действующую группировку «Рассвет-3», а в перспективе смогут постепенно заменить её в рамках единой системы.

В сентябре 2026 года представители «Бюро 1440» уже сообщали о работе над усовершенствованной версией «Рассвета-3», однако тогда не называли её новое обозначение и сроки реализации проекта.