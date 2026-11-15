Huawei впервые показала Mate X8 со всех сторон

Huawei впервые показала внешний вид складного смартфона Mate X8 в рекламном ролике, посвящённом восьмилетию линейки Mate X. Устройство продемонстрировали как в сложенном, так и в раскрытом состоянии, впервые позволив рассмотреть его переднюю и заднюю панели. Смартфон сохранил конструкцию с внутренним складыванием дисплея, а на задней панели расположился крупный круглый блок камер. По общему дизайну новинка продолжает традиции предыдущего Mate X7.

Источник изображения: gizmochina // Huawei

Технические характеристики Huawei пока не раскрыла. По предварительным данным, внешний экран получит диагональ около 6,5 дюйма, а внутренний гибкий дисплей увеличится до 8,15 дюйма против 8 дюймов у Mate X7. Также сообщается об использовании сверхтонкого защитного стекла UTG. В качестве аппаратной основы инсайдеры называют однокристальную систему Kirin 9050 Pro, которая уже применяется в смартфонах Mate 90 Pro Max и Mate 90 RS. Она построена на архитектуре LogicFolding 3D.

Источник изображения: gizmochina // Huawei

По слухам, Huawei Mate X8 выйдет в стандартной и коллекционной версиях. Первая может получить 12 ГБ оперативной памяти и накопители на 256 или 512 ГБ, вторая — 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ либо 1 ТБ встроенной памяти. Также ожидаются пять вариантов расцветки: оранжевый, белый, чёрный, фиолетовый и вариант с узором.