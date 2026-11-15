Huawei впервые показала Mate X8 со всех сторон
Компания продемонстрировала смартфон в сложенном и раскрытом состоянии
Huawei впервые показала внешний вид складного смартфона Mate X8 в рекламном ролике, посвящённом восьмилетию линейки Mate X. Устройство продемонстрировали как в сложенном, так и в раскрытом состоянии, впервые позволив рассмотреть его переднюю и заднюю панели. Смартфон сохранил конструкцию с внутренним складыванием дисплея, а на задней панели расположился крупный круглый блок камер. По общему дизайну новинка продолжает традиции предыдущего Mate X7.
Технические характеристики Huawei пока не раскрыла. По предварительным данным, внешний экран получит диагональ около 6,5 дюйма, а внутренний гибкий дисплей увеличится до 8,15 дюйма против 8 дюймов у Mate X7. Также сообщается об использовании сверхтонкого защитного стекла UTG. В качестве аппаратной основы инсайдеры называют однокристальную систему Kirin 9050 Pro, которая уже применяется в смартфонах Mate 90 Pro Max и Mate 90 RS. Она построена на архитектуре LogicFolding 3D.
По слухам, Huawei Mate X8 выйдет в стандартной и коллекционной версиях. Первая может получить 12 ГБ оперативной памяти и накопители на 256 или 512 ГБ, вторая — 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ либо 1 ТБ встроенной памяти. Также ожидаются пять вариантов расцветки: оранжевый, белый, чёрный, фиолетовый и вариант с узором.