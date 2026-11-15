В базе GSMA IMEI уже обнаружены три новых устройства компании, включая модели A006, A010 и A036

Уникальный дизайн, подсветка Glyph и Nothing OS. Целых шесть новых моделей смартфонов Nothing выйдут в 2027 году

Компания Nothing планирует существенно расширить ассортимент смартфонов в 2027 году. По данным Smartprix, линейка будет включить как минимум шесть новых моделей — более чем вдвое больше, чем в 2026 году.

О планах увеличить количество новинок ранее сообщил соучредитель и президент Nothing India Акис Эвангелидис. В нынешнем году компания выпустила три смартфона: Phone (4a), Phone (4a) Pro и Phone (4b).

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Первые признаки подготовки новых устройств уже обнаружены в базах данных. В частности, в базе GSMA IMEI появились модели с обозначениями A006, A010 и A036. По информации OVR+, первым обратившего внимание на утечку, все три устройства не относятся к флагманскому сегменту.

Пока неизвестно, под какими коммерческими названиями выйдут новинки. Также не раскрываются их процессоры, характеристики камер, ёмкость аккумуляторов и стоимость.

Смартфоны бренда Nothing отличаются узнаваемым индустриальным дизайном с прозрачной задней крышкой, фирменной светодиодной подсветкой Glyph и минималистичной оболочкой Nothing OS.