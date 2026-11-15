Один неисправный маршрутизатор парализовал авиацию США: отменены и задержаны 28 300 рейсов

Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хочул 14 ноября потребовала отставки министра транспорта США Шона Даффи. По её словам, если чиновник не уйдёт самостоятельно, президент Дональд Трамп должен отстранить его от должности. Хочул заявила, что нехватка авиадиспетчеров и многолетние проблемы с коммуникационной инфраструктурой стали привычными явлениями при нынешнем руководстве транспортного ведомства. Она также призвала Конгресс провести полноценное расследование общенациональной остановки авиасообщения.

По данным FlightAware, к 14 ноября последствия инцидента затронули около 28 300 рейсов по всей стране: примерно 14 500 были отменены, ещё 13 800 задержаны. 13 ноября в 15:54 по восточному времени Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) ввело общенациональный запрет на полёты, который действовал до 20:15. Ограничения продолжались 4 часа 21 минуту и затронули работу крупных аэропортов страны.

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Предварительное расследование FAA установило, что причиной сбоя стала неисправность маршрутизатора во время модернизации телекоммуникационной сети подрядчиком L3Harris Technologies. Поломка нарушила передачу радиолокационных данных и голосовую связь более чем между десятью диспетчерскими пунктами управления воздушным движением. В результате диспетчеры потеряли возможность нормально связываться с пилотами и получать достоверную информацию с радаров.

Это стало крупнейшей общенациональной остановкой авиасообщения в США за последние годы.