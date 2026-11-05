Представлен суперфлагман Motorola Signature 27: 7000 мА·ч, 200 Мп, яркий экран Tandem OLED, IP69, Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 и 7 лет обновлений — 1600 долларов

Motorola официально представила флагманский смартфон Signature 27 — преемника оригинальной модели Signature. Новинка получила увеличенный аккумулятор (7000 мА·ч, что на 35% больше, чем у предшественника), новый яркий экран OLED и систему камер с 200-мегапиксельным перископным модулем.

Signature 27 оснащён 6,78-дюймовым экраном Extreme AMOLED Duo с разрешением 1,5K и частотой обновления 120 Гц. В основе панели лежит технология Tandem OLED с двумя слоями излучающих элементов. Пиковая яркость достигает 12 000 нит при отображении небольшого участка изображения. По заявлению Motorola, новый дисплей потребляет до 34% меньше энергии и может прослужить на 121% дольше обычной AMOLED-панели, установленной в первом Signature.

В основе аппаратной платформы лежит SoC Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. Варианты оперативной памяти — 12 и 16 ГБ, флеш-памяти — 256 и 512 ГБ. Для охлаждения используется система ArcticMesh, сочетающая термогель с микроскопическими алмазными частицами и испарительную камеру площадью 8384 мм². Она на 40% крупнее, чем у предыдущей модели.

Основная камера получила модуль с 50-мегапиксельным сенсором Sony Lytia 910 с технологией LOFIC, диафрагмой F/1,6 и оптической стабилизацией. Её дополняет перископный модуль с 200-мегапиксельным датчиком, трёхкратным оптическим зумом и максимальным зумом 100x. Также предусмотрена 50-мегапиксельная сверхширокоугольная камера с автофокусом и углом обзора 122 градуса.

Особенностью смартфона стал датчик EVS (Event Vision Sensor) — специализированный сенсор для регистрации изменений освещённости на уровне отдельных пикселей. Он работает независимо от основных камер и используется функцией Action Shot для съёмки быстро движущихся объектов с минимальным смазыванием. Основные камеры поддерживают запись видео в разрешении 8K при 30 кадрах в секунду и 4K при частоте до 120 кадров в секунду с Dolby Vision. Фронтальная 50-мегапиксельная камера получила автофокус и возможность записи видео в 4K.

Аккумулятор ёмкостью 7000 мА·ч выполнен по кремний-углеродной технологии. Поддерживается проводная зарядка мощностью 90 Вт и беспроводная на 50 Вт. Кроме того, смартфон способен заряжать другие устройства: мощность обратной беспроводной зарядки составляет 5 Вт, а проводной — 4,5 Вт.

Корпус Signature 27 получил алюминиевую рамку и сочетает керамические и стеклянные элементы. Защиту экрана обеспечивает закаленное стекло Gorilla Glass Ceramic 3. Смартфон защищен от пыли и воды в соответствии со степенями IP68 и IP69. Толщина корпуса составляет 7,99 мм, вес — 227 г.

Среди других особенностей — стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos, система из шести антенн и поддержка Wi-Fi 8. Смартфон работает под управлением Android 17, Motorola обещает выпустить для него семь больших обновлений операционной системы. Также заявлена поддержка интеллектуальных функций Google Gemini Intelligence по мере их появления и собственного ИИ-ассистента Motorola Qira.

Продажи Motorola Signature 27 в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке начнутся 16 ноября. Смартфон предложат в двух цветах. Рекомендованная цена — 1600 долларов или 1900 евро. В отдельных странах у некоторых продавцов и партнёров устройство можно будет приобрести за 1400 евро.