Представлен суперфлагман Motorola Signature 27: 7000 мА·ч, 200 Мп, яркий экран Tandem OLED, IP69, Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 и 7 лет обновлений — 1600 долларов

В главном модуле основной камеры используется датчик Sony Lytia 910 формата 1/1,28 дюйма

Motorola официально представила флагманский смартфон Signature 27 — преемника оригинальной модели Signature. Новинка получила увеличенный аккумулятор (7000 мА·ч, что на 35% больше, чем у предшественника), новый яркий экран OLED и систему камер с 200-мегапиксельным перископным модулем.

Представлен суперфлагман Motorola Signature 27: 7000 мА·ч, 200 Мп, яркий экран Tandem OLED, IP69, Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 и 7 лет обновлений — 1600 долларов
Источник изображения: Motorola через GSMArena

Signature 27 оснащён 6,78-дюймовым экраном Extreme AMOLED Duo с разрешением 1,5K и частотой обновления 120 Гц. В основе панели лежит технология Tandem OLED с двумя слоями излучающих элементов. Пиковая яркость достигает 12 000 нит при отображении небольшого участка изображения. По заявлению Motorola, новый дисплей потребляет до 34% меньше энергии и может прослужить на 121% дольше обычной AMOLED-панели, установленной в первом Signature.

В основе аппаратной платформы лежит SoC Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. Варианты оперативной памяти — 12 и 16 ГБ, флеш-памяти — 256 и 512 ГБ. Для охлаждения используется система ArcticMesh, сочетающая термогель с микроскопическими алмазными частицами и испарительную камеру площадью 8384 мм². Она на 40% крупнее, чем у предыдущей модели.

Основная камера получила модуль с 50-мегапиксельным сенсором Sony Lytia 910 с технологией LOFIC, диафрагмой F/1,6 и оптической стабилизацией. Её дополняет перископный модуль с 200-мегапиксельным датчиком, трёхкратным оптическим зумом и максимальным зумом 100x. Также предусмотрена 50-мегапиксельная сверхширокоугольная камера с автофокусом и углом обзора 122 градуса.

Фото 1
Источник изображения: Motorola через GSMArena
Фото 2
Источник изображения: Motorola через GSMArena

Особенностью смартфона стал датчик EVS (Event Vision Sensor) — специализированный сенсор для регистрации изменений освещённости на уровне отдельных пикселей. Он работает независимо от основных камер и используется функцией Action Shot для съёмки быстро движущихся объектов с минимальным смазыванием. Основные камеры поддерживают запись видео в разрешении 8K при 30 кадрах в секунду и 4K при частоте до 120 кадров в секунду с Dolby Vision. Фронтальная 50-мегапиксельная камера получила автофокус и возможность записи видео в 4K.

Аккумулятор ёмкостью 7000 мА·ч выполнен по кремний-углеродной технологии. Поддерживается проводная зарядка мощностью 90 Вт и беспроводная на 50 Вт. Кроме того, смартфон способен заряжать другие устройства: мощность обратной беспроводной зарядки составляет 5 Вт, а проводной — 4,5 Вт.

Корпус Signature 27 получил алюминиевую рамку и сочетает керамические и стеклянные элементы. Защиту экрана обеспечивает закаленное стекло Gorilla Glass Ceramic 3. Смартфон защищен от пыли и воды в соответствии со степенями IP68 и IP69. Толщина корпуса составляет 7,99 мм, вес — 227 г.

Среди других особенностей — стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos, система из шести антенн и поддержка Wi-Fi 8. Смартфон работает под управлением Android 17, Motorola обещает выпустить для него семь больших обновлений операционной системы. Также заявлена поддержка интеллектуальных функций Google Gemini Intelligence по мере их появления и собственного ИИ-ассистента Motorola Qira.

Продажи Motorola Signature 27 в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке начнутся 16 ноября. Смартфон предложат в двух цветах. Рекомендованная цена —  1600 долларов или 1900 евро. В отдельных странах у некоторых продавцов и партнёров устройство можно будет приобрести за 1400 евро.

Мобильные телефоныMotorolaИсточники:GSMArena

Не пропускайте наши новостиДобавьте сайт в предпочитаемые источники, чтобы видеть нас чащеДобавить в Google

Предыдущая публикация: Российский аналог Starlink: «Бюро 1440» готовит новое поколение интернет-спутников «Рассвет-4» из 374 аппаратов
Главное
Все новости
Российский аналог Starlink: «Бюро 1440» готовит новое поколение интернет-спутников «Рассвет-4» из 374 аппаратов16:4131Российский аналог Starlink: «Бюро 1440» готовит новое поколение интернет-спутников «Рассвет-4» из 374 аппаратов Они разместятся на орбите на высоте 800 км
15:439Gemini заело: Android Auto бесконечно переспрашивает, кому позвонить
14:2120От Балтики до Тихого океана: «Билайн» расширил сеть 5G еще на 13 городов
14:158Читать, слушать, переключаться: «Литрес» вошёл в подписку «СберПрайм»
12:47920 000 мАч и максимальная защита корпуса за 23 100 рублей. В России стартовали продажи неубиваемого смартфона RugKing 5 Pro
Flipper One — очень необычный компьютер и мультитул на Linux — оценили в $37912:2822Flipper One — очень необычный компьютер и мультитул на Linux — оценили в $379 Компания открыла предзаказы на многофункциональное устройство с Linux, Wi-Fi 6E и поддержкой 5G, но рост цен на память поставил рентабельность проекта под угрозу
12:241Мощный малыш, который может заряжать 3 устройства одновременно. Представлен магнитный пауэрбанк Ugreen MagFlow Qi2.2 Slim
NASA представило модульный самолёт X-70 Fractal12:2214NASA представило модульный самолёт X-70 Fractal Крейсерская скорость около 800 км/ч и дальность полета более 2700 км
12:094В России теперь можно создать собственный дизайн iPhone Duo, цены — от 810 тыс. до 8 млн рублей
Новый премиум-Monjaro выходит 12 ноября: Geely Monjaro L Plus получил гибридную систему на 313 л.с., 6 экранов, пневмоподвеску и полноуправляемое шасси11:5418Новый премиум-Monjaro выходит 12 ноября: Geely Monjaro L Plus получил гибридную систему на 313 л.с., 6 экранов, пневмоподвеску и полноуправляемое шасси Есть версия и с обычным 2,0-литровым мотором, она чуть менее мощная
11:418В России создают комплекс для новых спутников «Экспресс»
11:347Доставку товаров и готовой еды в Ташкенте доверят роботам
11:258Sony выпустила Android 17 сразу для двух смартфонов Xperia — часть функций до релиза не добралась
11:206Очень тонкий Huawei с новым экраном. Huawei Mate 80 Air выйдет раньше срока
11:1131Не взлетел: спекулянты, скупившие новые iPhone по завышенным ценам, вместо ожидаемой сверхприбыли ушли в минус
11:0138Россияне выбирают крайности: спрос на дешёвые и премиальные телевизоры растёт, а средний сегмент проседает
10:51Никто ничего не продаёт. ZTE опровергла продажу бизнеса смартфонов и пригрозила СМИ судами
10:474Starlink обеспечит интернетом все самолёты Boeing 787-9 авиакомпании Air Tahiti Nui
10:4326Сэм Альтман не собирался отбирать оперативную память у пользователей ПК: глава OpenAI объяснил свои слова
10:4218АвтоВАЗ еще не продал все машины 2024 года выпуска — на них объявлены скидки
10:267Ни капли воды не пролилось из стаканов при 180 км/ч: индийский поезд Vande Bharat прошел необычный тест на плавность хода
10:1314Corsair в центре скандала: компания отменила заказ на ПК с RTX 5090 за $9000, а затем подняла цену на $2400
Глобальный Honor Magic 9 Pro Max проверили в деле: опубликованы первые примеры снимков на основную камеру и телевик09:543Глобальный Honor Magic 9 Pro Max проверили в деле: опубликованы первые примеры снимков на основную камеру и телевик GSM Arena показала фотографии, сделанные основной камерой и модулем с перископическим телеобъективом
09:482Компьютер размером 65×30 мм, с 16 ГБ ОЗУ и мощным процессором Rockchip, который подходит для ИИ. Представлен OrangePi Zero 3W Ppo
09:44На Солнце появилась гигантская корональная дыра в миллион километров: Землю ждут магнитные бури
После 4,5 лет тишины Toyota Russia возобновила посты в соцсетях09:4130После 4,5 лет тишины Toyota Russia возобновила посты в соцсетях Последние публикации были сделаны в феврале 2022 года
09:342Продажи выросли на 170% по сравнению с предыдущим поколением. Серия Huawei Nova 16 разошлась тиражом более 3 млн смартфонов
09:303Аэропорты на скорости 5G: «МегаФон» подключил Внуково и Кольцово
Глобальный Honor Magic 9 Pro Max и его комплект поставки показали вживую: смартфон получил камеру с технологиями ARRI09:111Глобальный Honor Magic 9 Pro Max и его комплект поставки показали вживую: смартфон получил камеру с технологиями ARRI В GSMArena распаковали флагман в зелёном цвете
09:033Звук из-под подушки, который не разбудит человека рядом. Представлена «сонная» колонка Baseus Sleep SK1
09:00Honor Win 2 с батареей 10 100 мАч, Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 и камерой 200 Мп возглавил рейтинг Android-флагманов по версии Master Lu
08:561АКБ 8000 мА·ч, камера 200 Мп, 200-кратный зум и зарядка 100 Вт. Представлена глобальная версия Honor Magic 9 Pro Max