GSM Arena показала фотографии, сделанные основной камерой и модулем с перископическим телеобъективом

Глобальный Honor Magic 9 Pro Max проверили в деле: опубликованы первые примеры снимков на основную камеру и телевик ⁠ 3

Издание GSM Arena опубликовало примеры фотографий, полученных с помощью основной камеры и телеобъектива смартфона Honor Magic 9 Pro Max. Ранее мы публиковали комплект поставки смартфона.

Основная камера построена на 200-мегапиксельном сенсоре оптического формата 1/1,28 дюйма. Еще один модуль с разрешением 200 Мп представляет собой перископический телеобъектив с оптическим увеличением 3,5× и цифровым зумом до 200×. Также предусмотрена широкоугольная камера на 50 Мп. Фронтальный модуль получил разрешение 55 Мп и дополнен датчиком глубины.

Смартфон оснащен 6,8-дюймовым OLED-экраном с разрешением 1320 × 2868 пикселей, частотой 120 Гц и пиковой яркостью 10 000 нит. За производительность отвечает однокристальная система Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 с графикой Adreno 850. Толщина корпуса составляет 8,59 мм, масса — 233 г. Устройство выпускается в зеленом, серебристом и черном цветах.

Глобальная версия работает под управлением Android 17 с оболочкой MagicOS 11. Емкость аккумулятора гонконгской модификации составляет 8000 мА·ч против 8800 мА·ч у других вариантов. Поддерживаются проводная зарядка мощностью 100 Вт и беспроводная SuperCharge на 80 Вт.

Также заявлена совместимость с внешними телеконвертерами и профессиональными видеонаборами.