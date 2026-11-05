Ни капли воды не пролилось из стаканов при 180 км/ч: индийский поезд Vande Bharat прошел необычный тест на плавность хода ⁠ 1

В социальных сетях завирусилось видео испытаний индийского поезда Vande Bharat. Государственный министр железных дорог Индии Соманна опубликовал ролик, чтобы продемонстрировать плавность хода нового электропоезда.

На кадрах видны три наполненных водой стакана, поставленных друг на друга. При этом на экране смартфона отображается скорость 180 км/ч. Несмотря на движение на высокой скорости, конструкция остается устойчивой, а из стаканов не пролилось ни капли.

В Индийских железных дорогах объяснили такой результат эффективной системой подвески и амортизации. Новый 16-вагонный Vande Bharat предназначен для дальних поездок и позиционируется как скоростной поезд нового поколения. Во время испытаний он способен развивать 180 км/ч, однако утвержденная эксплуатационная скорость составляет 160 км/ч, а в обычных условиях состав преимущественно будет двигаться со скоростью около 130 км/ч.

При этом испытания выявили и ряд недочетов, которые предстоит устранить перед полноценной эксплуатацией. Среди них — ошибки отображения информации на сенсорном экране машиниста, возможные проблемы с системой диагностики неисправностей и ненадежное крепление огнетушителей.