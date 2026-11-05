Читать, слушать, переключаться: «Литрес» вошёл в подписку «СберПрайм»

Читать и слушать книги можно без ограничений по количеству

«СберПрайм» и «Литрес» заключили партнёрское соглашение, в рамках которого книжный сервис войдёт в базовую подписку экосистемы. Пользователи получат доступ к каталогу, насчитывающему более 800 тыс. электронных и аудиокниг, комиксов, подкастов и лекций.

Подписчики смогут читать и слушать произведения без ограничений по количеству. Если книга доступна в обоих форматах, между текстовой и аудиоверсией можно переключаться в один клик. В каталоге представлены в том числе новинки и эксклюзивные издания.

Кроме того, участникам подписки предоставят скидки до 30% на книги в «Литрес». Также предусмотрен кешбэк 20% за покупки в сети «Читай-город». Для его получения необходимо активировать подписку через «Сбер ID». Вознаграждение будет начисляться в рамках программы лояльности книжного сервиса.

В «СберПрайм» отметили, что интеграция позволит расширить базовый пакет услуг без необходимости оформлять отдельную подписку на книги. В «Литрес» рассчитывают, что партнёрство поможет привлечь новую аудиторию к цифровому чтению и прослушиванию аудиокниг.