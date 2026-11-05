Starlink обеспечит интернетом все самолёты Boeing 787-9 авиакомпании Air Tahiti Nui

Пассажиры смогут пользоваться высокоскоростным спутниковым интернетом на протяжении всего полета — от выхода на посадку до прибытия.

Авиакомпания Air Tahiti Nui заключила соглашение со SpaceX об оснащении всего своего парка Boeing 787-9 системой спутникового интернета Starlink.

Об этом 3 ноября сообщили представители перевозчика и самого сервиса. Благодаря этому пассажиры и экипаж получат доступ к высокоскоростному интернету с низкой задержкой непосредственно на борту самолетов.

Особенностью решения станет возможность подключения к сети на протяжении всего путешествия — от выхода на посадку до прибытия в аэропорт назначения. Это позволит пользоваться интернетом, общаться в мессенджерах, смотреть видео и работать в сети даже во время длительных перелетов над океаном.

Air Tahiti Nui обслуживает международные направления из Французской Полинезии, а ее дальнемагистральный флот состоит из самолетов Boeing 787-9.

Ранее японская авиакомпания ZipAir, входящая в группу Japan Airlines (JAL), зафиксировала рост пассажирской выручки на 12,3% в годовом выражении. В компании отметили, что важную роль в этом сыграл спутниковый интернет Starlink, который улучшил качество обслуживания пассажиров во время полётов. Дополнительным фактором роста стала гибкая система ценообразования.