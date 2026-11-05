Очень тонкий Huawei с новым экраном. Huawei Mate 80 Air выйдет раньше срока

После слухов о переносе премьеры на 2027 год появились сведения о более раннем запуске новинки

Huawei Mate 80 Air должен дебютировать уже в декабре 2026 года. Об этом сообщил инсайдер Guo Jing в Weibo.

Ранее предполагалось, что компания отложит выпуск смартфона до начала 2027 года, однако теперь производитель намерен представить устройство до конца текущего года. При этом в ноябре Huawei может сосредоточиться на других новинках, включая устройства суббренда OSTA и складной Mate X8.

Mate 80 Air станет продолжением линейки тонких смартфонов, начатой моделью Mate 70 Air. Несмотря на неоднозначные результаты продаж аналогичных устройств Samsung и Apple, первый смартфон Huawei этой серии оказался востребованным благодаря тонкому корпусу и аккумулятору большой ёмкости. Новинка, по предварительным данным, сохранит круглую площадку основной камеры, но получит увеличенный экран и ещё более тонкий корпус. Также ожидается поддержка расширенных возможностей eSIM.

Huawei Mate 70 Air Источник изображения: huaweicentral

Среди других предполагаемых характеристик Mate 80 Air называют однокристальную систему серии Kirin 9030 и изогнутый дисплей вместо плоского.

Инсайдер Guo Jing за последние годы зарекомендовал себя как один из наиболее точных источников информации о планах Huawei. Он одним из первых предсказал успешную разработку и внедрение собственных 5G-модемов в чипы Kirin после длительного перерыва, вызванного санкциями. Инсайдер точно указывал, что Huawei перейдет на использование архитектуры N+2 (7-нм техпроцесс от SMIC) для повышения энергоэффективности, а также верно сообщил сроки выхода и ключевые характеристики Mate 70.