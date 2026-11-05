Wi-Fi отваливается, SIM-карты «исчезают»: после обновления One UI 9 смартфоны Samsung теряют Wi-Fi, мобильную сеть и SIM-карты

Причем с проблемами столкнулись пользователи самых разных моделей — Galaxy Z Fold 7, Galaxy A36, Galaxy S24 Plus и других

Пользователи смартфонов Samsung сообщают о проблемах со связью после установки финальной версии One UI 9. Устройства самопроизвольно отключаются от Wi-Fi, перестают передавать мобильные данные, а в некоторых случаях вообще не распознают SIM-карты. Судя по сообщениям на Reddit и официальном форуме Samsung, с неполадками столкнулись владельцы нескольких моделей Galaxy.

Wi-Fi отваливается, SIM-карты «исчезают»: после обновления One UI 9 смартфоны Samsung теряют Wi-Fi, мобильную сеть и SIM-карты
Источник изображения: Android Authority // Paul Jones

Чаще всего пользователи жалуются на нестабильную работу Wi-Fi. Смартфоны подключаются к беспроводной сети, но спустя некоторое время разрывают соединение и показывают ошибку подключения. Перезагрузка устройства или включение и выключение авиарежима временно восстанавливают связь, однако через несколько часов проблема может появиться снова.

Встречаются и более специфические сбои. Например, один из пользователей сообщил, что после обновления смартфон перестал подключаться к домашней сети Wi-Fi, хотя другие сохранённые сети работают нормально. Другой столкнулся с невозможностью подключения к сетям на частоте 5 ГГц, но диапазон 2,4 ГГц продолжает работать. При этом остальные устройства в доме без проблем используют обе частоты.

Владелец Galaxy Z Fold 7 также сообщил о неполадках с Wi-Fi-звонками через оператора T-Mobile. По словам одного из пользователей, в некоторых случаях проблему удаётся устранить, отключив режим Wi-Fi 7 в настройках (однако соответствующий пункт доступен не во всех моделях Galaxy).

Помимо Wi-Fi, встречаются сбои мобильного интернета. Некоторые устройства после обновления перестают подключаться к сотовой сети передачи данных, из-за чего приложения не могут загружать информацию без подключения к Wi-Fi. Сброс сетевых настроек, переключение авиарежима и даже извлечение SIM-карты с последующей установкой не всегда помогают.

Модератор форума Samsung рекомендовал пользователям попробовать загрузить смартфон в безопасном режиме или выполнить сброс к заводским настройкам. Впрочем, есть сообщения и о случаях, когда даже полный сброс не устранил неполадки.

Отдельная категория жалоб связана с распознаванием SIM-карт. Один из владельцев Galaxy A56 сообщил, что после обновления смартфон перестал видеть обе установленные SIM-карты. Аналогичные проблемы описывают владельцы Galaxy A36, Galaxy A52s и Galaxy S24 Plus.

Пока неизвестно, что именно вызывает сбои. Теоретически нельзя исключать аппаратные неисправности, однако появление проблем сразу после установки обновления на разных моделях указывает прежде всего на возможную программную ошибку. Samsung пока не представила официального объяснения.

Мобильные телефоныSamsungИсточники:Android Authority

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